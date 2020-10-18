EGM-PA-İŞKUR 2020 yılı bekçi alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Bir yandan da Polis Akademisi Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevlendirmek üzere 400 bekçi alımı için başvuruları kabul etti. 2 Ekim 2020 tarihine kadar devam ilana binlerce aday başvuru yaptı. Sona eren başvuru sürecinin ardından başvuruda bulunan adaylara yazılı sınav uygulanmıştı, yazılı sınavı geçen adaylar da sonraki süreçte sözlü mülakat ve fiziki yeterlilik sınavlarına katılmıştı. Süreci tamamlayan bekçi adayları sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.
BAŞVURULAR TAMAMLANDI
Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre 400 bekçi alımı başvuruları 19 Eylül - 2 Ekim 2020 tarihleri arasında kabul edildi. Adaylar başvurularını " www.pa.edu.tr " sitesi üzerinden e-devlet kullanıcı adı ve şifresi ile gerçekleştirdi.
MÜLAKAT SONUÇLARI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?
Bekçi adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının % 50'sinin toplamı olarak hesaplanıyor.
BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından, çarşı ve mahalle bekçisi alımının başvuru sonuçları henüz resmi olarak açıklanmadı. Sonuçların ekim ayının sonuna dek açıklanması bekleniyor.
EGM BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NELER?
Çarşı ve mahalle bekçileri ilgilendiren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bekçi alımlarında Devlet Memurları Kanunu'nda sayılan genel şartlar ile İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenen eğitim, yaş, sağlık ve fiziki yeterlilik gibi özel şartlar aranacak. Adayların yapılacak giriş sınavında başarılı olması beklenecek.
Bu yılki bekçi olma şartları, tarihler ile birlikte belli olacak. Adaylar geçen yılın bekçilik şartlarını da öğrenmek istiyor.
Geçtiğimiz dönemde bekçilik için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, en az lise veya dengi okul mezunu, en az 167 cm boyunda, beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında ve askerliğini yapmış olan vatandaşlar başvurabildi. Ayrıca, başvuru yapılan il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet şartı da arandı.
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmeleri yapıldıysa düzeltmeden önceki yaş dikkate alındı. Başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün alınmamış olması istendi.
Ayrıca, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas,irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hüküm yememiş ve Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamış olan vatandaşların başvuruları kabul edildi.
Başvuru şartları arasında; Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ilemahkûm bulunmamak, Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak), Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak şartları da arandı.
Bekçilik için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartların taşıması da istendi.
Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olması ve alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmaması şartı arandı.
Ayrıca, aranan koşullar arasında Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olunması, terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine,toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunulmaması ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının da olumlu olunması istendi.
İŞKUR HANGİ İLLERDE BEKÇİ ALIMI YAPIYOR?
İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların; İzmir, Konya, Gaziantep, Düzce, İstanbul, Bursa, Edirne, Bolu, Eskişehir, Amasya, Muş, Uşak, Şanlıurfa, İzmir, Elazığ, Adana, Mersin, Manisa, Balıkesir, Kayseri, Sakarya ve Afyonkarahisar illerinde ikamet etmesi etmesi gerekiyor.
Söz konusu bekçi alımlarına başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Bunun yanında sağlık problemi bulunmayan, dış görünüşüne özen gösteren, askerlik ile ilişkisi bulunmayan ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar başvuru yapabilecektir.
İŞKUR tarafından yayımlanan bekçi alım ilanlarına başvuru yapmak için iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, en yakın İŞKUR Genel Müdürlüklerine giderek şahsen başvuru yapılabilir veya internet üzerinden online olarak başvuru yapılabilir.
BEKÇİLİK MAAŞLARI NE KADAR?
İlkokul mezunu olan Bekçi: 4, 302,80 TL maaş alır.
Lise mezunu olan Bekçi: 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında maaş alır.
Ön lisans mezunu olan Bekçi: 4357,50 ile 4.400 TL arasında maaş alır.
Lisans mezunu ve bekar olan bekçi: 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasında maaş alır.
Eş için ödenen aile yardımı ödeneği geçen yıl 251 TL iken, 2019 yılı Ocak ayında 278 TL olacak.
Çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği ise geçen yıl 29,4 TL olan olan miktar, bu yıl 32,6 TL oldu.
EGM'den yapılan açıklamaya göre, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4.534 TL'dir.