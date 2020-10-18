Ardından sisteme giren iş bilgileri sürekli olarak oluşturulan havuzda uygun nitelikleri olan kadınlarla eşleştirilecek ve bu kadınlara SMS ile kısa mesaj gönderilerek işler gönderilecek. Ev hanımı bu işleri yaptıkça iş başı para kazanacak.

İŞKUR tarafından sunulan bu imkandan yararlanmak isteyen kadınlar, kuruma giderek iş ve meslek danışmanları aracılığıyla kayıt yaptırarak, sisteme kaydedilecek.

Kadınların eğitim sertifika ve belgeleri dikkate alınarak, evde yapmalarına uygun olan işler, SMS'le iletilecek.