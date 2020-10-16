Yeni rotayı YEP çizdi: Güçlü dönüşüm başlıyor







BÜYÜME HEDEFİ TUTTURULACAK

Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin açıklanan veriler, Türkiye'nin üçüncü çeyrekte güçlü bir büyüme sürecine girdiği gösteriyor. Son olarak sanayi üretimi ağustosta yıllık yazda yüzde 10.4 ile 31 ayın en güçlü artışına imza attı. Türkiye bu artışla dünyada ikinci, OECD'de ise birinci sırada yer aldı. Ağustosta, perakende satış hacmi yüzde 5.8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık yüzde 23.5 yükseldi. Üçüncü çeyrekte büyümenin yüzde 4-5 bandına ulaşması, yılın tamamında ise Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) belirlenen yüzde 0.3'lük hedefin tutturulması bekleniyor.



VERGİ GELİRLERİ EYLÜLDE % 30 ARTTI

Ekonomideki güçlü toparlanma bütçe rakamlarına da yansıdı. Eylülde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.1 artarak 78 milyar 916 milyon liraya çıkarken, vergi gelirleri yüzde 29.9 artarak 68.3 milyar TL olarak gerçekleşti. İthalde alınan katma değer vergisi yüzde 57.1 artarak 15.7 milyar liraya ulaştı. Eylülde, bütçe giderleri yüzde 34 artarak 108.6 milyar lira oldu. Merkezi yönetim bütçesi 29.6 milyar TL açık verdi. Yılın ilk 9 ayında ise bütçe gelirleri yüzde 11.6 yükselerek 729 milyar 422 milyon liraya ulaşırken, vergi gelirleri yüzde 19.3 artarak 578.7 milyar TL oldu.

