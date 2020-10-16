Şirket rezervlerini Bitcoin ile değiştirmeye karar vererek gündem olan MicroStrategy ise 38,250 Bitcoin'i (437.1 milyon dolar) elinde bulunduruyor. Dördüncü sırada ise 16.551 Bitcoin'e (189.1 milyon dolar) sahip Mike Novogratz'ın şirketi Galaxy Digital yer alıyor.

Bitcoin'e yatırım yapan 13 halka açık şirketin toplam Bitcoin birikimi ise 600 bin Bitcoin'e (6.86 milyar dolar) yaklaştı ve yükselmeye devam ediyor.