





DIŞ AÇIK AZALIYOR

Türkiye'nin 2019'da 5 milyar 777 milyon dolar olan ithalatına karşılık Güney Kore'ye ihracatı ise 943 milyon dolar seviyesine çıkarak 1 milyar dolar barajına yaklaştı. İki ülke arasında 2017'de görülen 6.2 milyar dolarlık dış ticaret açığı da böylece geçtiğimiz yıl 4.8 milyar dolarla uzun yıllar sonra 5 milyar doların altına indi. 2020'de pandemiye rağmen ticaret hacmi de 4.4 milyar dolar oldu. 2019 yılında Türkiye'yi ziyaret eden Güney Koreli turist sayısı da 212 bin 970 oldu.



300 FAZLA ŞİRKET VAR

Kovid-19'a rağmen ekonomik ilişkilerde çok büyük azalma olmadı ve hatta sağlamlaştığı belirtiliyor. Türkiye'de halihazırda 300'den fazla Koreli şirket faaliyette ve ekonominin büyümesine ve istihdamına katkıda bulunuyor. Merkez Bankası verilerine göre Türkiye'de teyit edilmiş Güney Kore yatırımlarının toplamı 881 milyon dolar civarında. Diğer ülkeler üzerinden getirilen yatırımı da dikkate alan Güney Kore verilerine göre ise bu rakam 2.24 milyar dolar. Türkiye'deki mevcut Güney Kore yatırımlarına ek olarak yeni yatırımların özellikle otomotiv, elektronik, gemi inşası ve demir çelik gibi Güney Kore'nin küresel rekabet avantajına sahip olduğu alanlara odaklanması da bekleniyor.



ÖNEMLİ PROJELERDE KATKILARI VAR

Köprü ve otoyol gibi altyapı projelerinde Güney Kore firmaları önemli bir yere sahip. Türkiye'nin başlıca ihraç ürünleri arasında lastik hammaddesi, taşıt aksamları, eczacılık ürünleri, elektrikli makine ve cihazlar, giyim eşyaları, bor ve diğer metal cevherleri, gıda maddeleri ve dericilik ürünleri bulunuyor. İthal ürünlerinde ise cep telefonları, elektronik cihazlar, bilgisayar çipleri, LCD, LED ve OLED gösterge panelleri, ekranlar, motorlu taşıtlar, taşıt aksam ve parçaları, kazan, makine ve mekanik cihazlar, plastik mamulleri, gemiler, demir-çelik, optik alet ve cihazlar, demiryolu taşıtları ile ve kauçuktan eşya ile dokumaya elverişli suni ve sentetik lifler ön plana çıkıyor.