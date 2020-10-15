Bütçe dengesi Yeni Ekonomi Plan hedefleri doğrultusunda ilerliyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, eylülde merkezi yönetim bütçe giderleri 108,6 milyar lira ve bütçe gelirleri 78,9 milyar lira olurken, bu doğrultuda bütçe açığı da 29,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bütçe, bu yılın 9 ayında ise 140,6 milyar lira açık verdi.

Bütçe açığı geçen yılın eylül ayında 17,7 milyar lira, ocak-eylül döneminde 85,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Kovid-19 sürecinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik alınan tedbirler ve verilen desteklerin bir sonucu olarak artan kamu maliyetlerinin, bütçe açığındaki artışta etkili olduğu görülüyor.