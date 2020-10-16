Araba almak ya da var olan aracını başka bir modelle değiştirmek isteyenler ilan siteleri üzerinden araba fiyatlarını inceliyor. Koronavirüs salgını döneminde sıfır araba üretiminin durması nedeniyle ikinci elde fiyatlar yükseldi. Üretimin tekrar başlamasının ardından gözler "İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?" sorusunun yanıtına çevrildi. Uzmanlar ikinci el araç fiyatları konusunda açıklamalarda bulundu.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak - Eylül dönemine ait verileri açıkladı. OSD'nin açıkladığı verilere göre otomobil üretimi geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 18 oranında azaldı. Pandemi dolayısıyla üretimin yavaşlaması, sıfır araçların ve buna bağlı olarak da ikinci el otomobil fiyatlarının yükselmesine neden oldu.