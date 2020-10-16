Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... Fatih gemisinden ek rezerv haberi





NET SONUÇ BEKLENTİSİ

Ulaştığımız bazı kaynaklar bu konuda işlerin daha sıkı tutulduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Bölgedeki yeni keşifle beraber toplam rezervin 400 milyar metreküpün üstüne çıkmasını bekliyoruz. Burada en az 70-80 milyar metreküplük bir ek rezervden bahsedebiliriz. Ancak bu konuda net adımların atılması tercih ediliyor. Bölgedeki potansiyel çok yüksek. Yeni rezervle alakalı tekrar tekrar testler yapılıyor. Çok hassas bir süreç. Testlerin sonuçları sürekli gözden geçiriliyor. Açıklanacak ek rezervin miktarı bu testlerin sonuçlarına göre 80 milyar metreküpün çok üzerinde de olabilir."

YILLIK İHTİYACIN YÜZDE 30'U

2026 yılından itibaren toplam gaz tüketiminin yüzde 25 ila 30'unun Karadeniz'den karşılanmasının beklendiğini dile getiren Emin Emrah Danış, "Türkiye'nin 20-25 yıl boyunca gaz ihtiyacının karşılanmasına büyük katkı verecek bir saha bu. Bu gazın ithalata göre daha düşük fiyatlarla verilmesi halkımıza katkı sağlarken benzer şekilde sanayicimizin tükettiği elektrik ve gaz fiyatlarında da bu indirimlerin yansıması Türkiye'nin uluslararası ticarette rekabet gücünü de arttıracak. Gazın 3 yıl içinde tüketime sunulmasını bekliyoruz. Mısır'ın Akdeniz'deki Zohr sahasının 28 ayda geliştirildiğini unutmayalım. Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de devam eden çalışmalar neticesinde 5 yıl içinde başka büyük keşif haberlerinin de geleceğine ve 2035'lere doğru ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığını büyük oranda son verecek bir sürece doğru ilerlediğimizi düşünüyorum" dedi.

2 FARKLI KATMANDA GAZ

Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen 320 milyar metreküplük doğalgazın, sondajın henüz başlarında bulunduğunu belirten Global Energy Research Araştırma ve Strateji Direktörü Emin Emrah Danış, "Gaz 2 bin 100 metre su derinliğinde yaklaşık 1.500 metrelik sondajın yapıldığı kesimde bulundu. Birisi yaklaşık 100-110 metre kalındığında diğeri ise 400 metre kalınlığında 2 farklı katmanda gaz rezervuarı kesildi. 320 milyar metreküplük bu keşfin ardından altta bulunduğu ve aynı özelliklerde olduğu ifade edilen 2 katman için de sondaj devam etti ve buradaki sondaj ile testlerin tamamlanmasının ardından yeni rezerv miktarının açıklanması bekleniyor" dedi.