İRAN VE RUS GAZINDA KESKİN DÜŞÜŞ

Türkiye'ye gaz ithal eden ülkeler listesinde geçtiğimiz yıl listenin ilk sırasında yer alan Rusya'dan ithal edilen gazın miktarı ise yılın ilk altı ayında yüzde 41,5 düşüşle 4 milyar 678 milyon 66 bin metreküpe geriledi. Aynı dönemde İran'dan alınan doğal gazın miktarı ise yüzde 46 azaldı ve 2 milyar 29 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti.

LNG'YE AĞIRLIK VERİLDİ

Boru hatlarıyla taşınan doğal gazın yanı sıra sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) daha fazla ağırlık veren Türkiye'nin LNG ithalatı ise yüzde 44,8 artış gösterdi. LNG'de kaynak ülkeleri çeşitlendiren Türkiye en fazla ithalatı ise Cezayir'den gerçekleşirken, Katar, ABD, Nijerya, Ekvator Ginesi, Kamerun, Mısır, Norveç ve İspanya'dan da LNG ithal ediyor.

FİYATLAMALAR SİL BAŞTAN DEĞİŞECEK

Türkiye'nin gaz ithalatında Rusya ve İran tarafındaki keskin düşüş ve ağustos ayında Karadeniz'de keşfedilen önümüzdeki günlerde ise yukarı yönlü revize edilerek 400 milyar metreküpü aşacağı tahmin edilen doğal gaz rezervi enerjide tüm fiyatlamaları da sil baştan değiştirecek.

Karadeniz'de keşfedilen ve 2023 yılında karaya çıkarılması beklenen gaz rezervinin öncesinde Türkiye'nin önünde yenilenecek doğalgaz kontratları bulunuyor. Bunlar için ise pazarlık masaları kurulacağı, tarihi gaz keşfi nedeniyle Türkiye'nin ise oluşturulacak pazarlık masasına eli güçlü bir şekilde oturup büyük indirimlerle kalkacağı öngörülüyordu.