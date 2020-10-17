Turizmcilerin beklediği destek haberi geldi! 2021 için itici güç olacak





Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin de, desteğin sektöre nefes aldıracağını belirterek, şunları anlattı: "Uygulama detayları henüz açıklanmadı. O çok önemli. Detaylarına bakacağız. 2021 toparlanmanın yanı sıra zor bir yıl olacak. Turizm sektörü desteklenmesi halinde ekonomiye ciddi katkılar sunacak."



CİDDİ BİR İTİCİ GÜÇ OLACAK

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da, yeni sezona hazırlık öncesinde böyle bir kredi paketinin açıklanmış olmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Sektörün zor ve sıkıntılı döneminde hükümetimizin yanımızda olduğunu görüyoruz. Bu destek pozitif katkı sağlayacaktır" dedi. Kredi için küçük ve orta ölçekli acentelere öncelik verilmesini talep eden Bağlıkaya, "Bu kredi ne kadar tabana yayılırsa o kadar büyük katkı sağlar. Özellikle küçük ve orta ölçekli acentelerimiz zor durumda ve bu desteğe ciddi ihtiyaçları var" diye konuştu. Paketin tam zamanında geldiğini vurgulayan Molton Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Korkmaz da "Sektör olarak hükümetimizin arkamızda olduğunu görmek bize güç veriyor. Bu 2021'e ön hazırlık için ciddi bir itici güç olacak. Doğru planlama yapılması halinde bu paket çarpan etkisi sağlar" dedi.