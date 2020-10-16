



KULE KESİLECEK BOĞAZ'I GEÇECEK

Haydarpaşa'da Boğaz geçişi için hazırlanacak olan gemi, köprülerden geçebilmesi için kule kesimi işlemine tabi tutulacak. 227 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğindeki Kanuni'nin kulesi kesildikten sonra Boğaz'dan Karadeniz'e geçecek ve burada da Karadeniz Ereğlisi veya Trabzon Limanı'na giderek kulesi yeniden takılacak. Tüm bu süreçlerin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

YENİ YILDA GÖREVE BAŞLAYACAK

Başkan Erdoğan'ın müjdesini vereceği yeni rezervlerin çıkarılmasında Fatih sondaj gemisiyle birlikte görev yapacak olan Kanuni'nin Karadeniz görevine başlama tarihi olarak yıl sonu/2021 yılı başı öne çıkıyor. Tuna-1 bloğundaki faaliyetleri, Kanuni sondaj gemisinin, ilk sondaj görevi olacak. Rezerv keşfinin ardından halka kısa sürede yerli doğal gaz ulaştırılabilmesi için Karadeniz'deki çalışmalara ağırlık verilirken, ilerleyen süreçte Doğu Akdeniz keşifleri ve sondaj görevlerinde de Kanuni aktif görev üstlenecek.