Bankaların kredi için müracaatta bulunan alıcılarında aradığı koşullar bulunmaktadır. Bankaların müşterilerinin kredi taleplerini karşılamak için aradığı bazı şartlar bulunmaktadır. Kredi çekme fikri ile bir bankaya gittiğinizde ilk bakılacak kriter yaş durumunuz olacaktır. Çünkü yapılan düzenlemeler ile yaş şartının 18 olmasına karar verilmiştir. Tabi yalnızca yaş şartı da yeterli olmayacaktır. Bankaya bir gelir bilgisi sunmanız gerekiyor. Bankanın size güvenebilmesi ve kredi taksitlerinizi ödeyebileceğinizi anlayarak ikna olması açısından bu kriter de oldukça önemlidir. Peki 18 yaş altında olanlara kredi ve kredi kartı veren banka var mı? İşte ilgili son dakika haberleri
18 Yaş Altına Kredi Veren Bankalar
Bankaların müşterilerinin kredi taleplerini karşılamak için aradığı bazı şartlar bulunmaktadır. Kredi çekme fikri ile bir bankaya gittiğinizde ilk bakılacak kriter yaş durumunuz olacaktır. Çünkü yapılan düzenlemeler ile yaş şartının 18 olmasına karar verilmiştir. Tabi yalnızca yaş şartı da yeterli olmayacaktır. Bankaya bir gelir bilgisi sunmanız gerekiyor.
Bankanın size güvenebilmesi ve kredi taksitlerinizi ödeyebileceğinizi anlayarak ikna olması açısından bu kriter de oldukça önemlidir. 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olmanız ve gelirinizin en az asgari ücret tutarında olması gerekiyor. Diğer şart kredi notunuzun yüksek olmasıdır. 1300′ ün altındaki kredi notları düşük ya da yüksek risk ihtiva etmektedir. Bu sebeple banka size kredi vermeyi kabul etmeyecektir.
KREDİ KARTI VERİLİR Mİ?
Banka şubesine giderek gerekli evraklar ile başvuru yapmanız dahilinde hakkınızda bir tahkikat başlayacaktır. Bu tahkikat olumlu sonuçlanırsa kredi alabilirsiniz. Tabi ilk kez kredi talebinde bulunan kişilerin kredi notları oldukça düşük olacaktır. Banka sizden kefil sunmanızı ya da teminat göstermenizi de talep edebilir. Tekrar gelelim yaş şartına. BDDK' nın düzenlemelerine göre kredi çekebilmek ya da kredi kartı almak için yaş şartını tamamlamış olmak gerekiyor. Ancak bu yaş grubundaki kişiler genel olarak öğrenci oluyor ve eğitim masrafları için nakit ihtiyacı doğuyor. İşte bu noktada gençler, velileri ile birlikte banka şubelerine giderek kredi çekebiliyor.
En Kolay Kredi Nasıl Çekilir?
Yüksek kredi notu ortalamasına sahip olan kişiler her zaman için kolay kredi kullanma imkanına sahiptir.
Günümüzde bankalar internet şubesi üzerinden hazır kredi limitleri tanımlamakta olup yüksek kredi notu ortalaması olan kişilere bu limitler hazır olarak bulunmakta olup ihtiyaç anında internet şubesi üzerinden hesaba girilmekte ve ardından krediler bölümünden bu limit dahilinden kredi kullanımı gerçekleştirilmektedir.
Anında kredi ya da hazır kredi limiti olarak anılan bu kredi paketlerinde hafta sonu ve 7/24 kredi kullanımına izin verilmektedir. Adınıza hazır kredi limiti tanımlanmadıysa bu durumda internetten kredi başvurusu yapabilirsiniz. İnternetten online kredi başvurusu yaparak ön onaylı kredi çekebilir, kredi başvuru evrakları ile banka şubesine giderek kredinizi çekebilirsiniz.