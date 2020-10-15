Dolar ve euro alış satış fiyatları, döviz kurlarını takip edenler tarafından merakla sorgulanmaya başlandı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,9320 liradan güne başladı. Serbest piyasada açılış saatlerinde 9,3340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3360 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9130 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3090 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte canlı alış satış fiyatları...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?