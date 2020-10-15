Dolar ve euro alış satış fiyatları, döviz kurlarını takip edenler tarafından merakla sorgulanmaya başlandı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,9320 liradan güne başladı. Serbest piyasada açılış saatlerinde 9,3340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3360 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9130 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3090 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte canlı alış satış fiyatları...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 484 BİN 300 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 484 bin 300 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 470 bin lira, en yüksek 485 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 484 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 162 milyon 722 bin 390,10 lira, işlem miktarı ise 2.453,44 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 174 milyon 408 bin 450,57 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
ASYA BORSALARI GERİLEDİ
Asya borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış karşısında Avrupa'da tedbirlerin sıkılaştırılmaya başlanması ve ABD'de teşvik paketinin açmaza girmesiyle negatif bir seyir izlendi.
Avrupa'nın Kovid-19 vaka sayılarındaki artışın etkisiyle salgının yeniden sıcak merkezi olmaya başlaması, İngiltere'nin ardından Fransa ve Almanya'da da tedbirlerin sıkılaştırılmasını beraberinde getirdi.
Bu durum pay piyasalarına satış baskısı yaratırken, ABD'de teşvik paketinin açmaza girmesi de risk iştahını azalttı.
Öte yandan Çin'de eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 1,7 artarak beklentilerin altında kalırken, Üretici Fiyat Endeksi yüzde 2,1 ile piyasa öngörülerinin üzerinde düşüş kaydetti.
Gelişmeler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 azalışla 3.332 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 düşüşle 2.361 puandan kapandı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 gerileyerek günü 23.507 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 105,2 seviyelerinde yatay seyretti.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 düşüşle 40.376 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 azalışla 24.160 puanda seyrediyor.
AVRUPA BORSALARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne sert satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,5 azalarak 365 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,7 gerileyerek 12.797 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,9 azalışla 5.827 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 düşüşle 4.872 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,4 kayıpla 6.820 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,6 gerilemeyle 19.290 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,1734'ten işlem görüyor.
Analistler, küresel pay piyasalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin tedbirleri sıkılaştırması ve ABD'de teşvik paketinin açmaza girmesiyle satıcılı bir seyir izlediğini bildirdi.
Bugün Avro Bölgesi'nde veri akışının sakin olduğunu belirten analistler, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve New York Fed İmalat Endeksinin takip edileceğini, jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.
KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR
Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış karşısında Avrupa'da tedbirlerin sıkılaştırılmaya başlaması ve ABD'de teşvik paketinin açmaza girmesiyle dün negatif bir seyir izlerken, bugün yurt içi ve yurt dışında yoğun veri akışı ile AB Liderler Zirvesi'nden gelecek açıklamalar takip edilecek.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kovid-19 salgınının etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin dün bir görüşme daha gerçekleştirse de herhangi bir anlaşmaya varamadı.
Mnuchin, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinden önce bir anlaşmanın sağlanmanın zor olacağını ve her iki tarafın belirli konularda ilerleme kaydederken bazı konularda hala çok uzak olduğunu ifade etti.