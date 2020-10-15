Borsa günü düşüşle tamamladı

EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR HANGİSİ OLDU?

Bankacılık endeksi yüzde 1,32 ve holding endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,14 ile KOBİ sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,20 ile madencilik oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumsuz haber akışı, Avrupa'da tedbirlerin sıkılaştırılması ve ABD'de teşvik paketinin açmaza girmesinin risk iştahını azalttığını belirterek, Doğu Akdeniz, Suriye, Azerbaycan ve Libya başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.