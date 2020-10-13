Otomotiv piyasasının desteklenmesi amacı ile devlet bankaları ile bazı özel bankalar uzun zamandır bir kredi kampanyası sağlıyordu. Ziraat Bankası, sıfır kilometre ve ikinci el araç satın almak isteyenler uygun faiz oranları ile Taşıt Kredisi veriyor. 1.30 faiz oranının beraberinde banka ikinci el araç satın alımlarında en fazla 5 yaşa kadar kredi desteği sunuyor. Ziraat Bankası Taşıt Kredisine banka şubelerinden, online bankacılık üzerinden, Ziraat Mobil üzerinden, ATM ve çağrı merkezi kanalları üzerinden kolayca müracaatta bulunmak mümkün. Peki Ziraat Banka Taşıt Kredisi müracaat koşulları neler? Başvuru esnasında hangi belgeler isteniyor? İşte ilgili son dakika haberleri....
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Ziraat Bankası Taşıt Kredisine banka şubelerinden, online bankacılık üzerinden, Ziraat Mobil üzerinden, ATM ve çağrı merkezi kanalları üzerinden kolayca başvuruda bulunmak mümkün.
ZİRAAT BANKASI TAŞT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- 0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için kullandırılabilir.
- 60 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
- Ruhsatında hususi olarak kaydedilmesi kaydıyla hafif ticari araçların (minibüs, kamyonet, pick-up) alımını finanse etmek amacıyla kullandırılabilir.
- Araç rehni, teminat olarak alınır. Bankamız lehine rehin tesis edilir. Gerekli görüldüğü takdirde ek teminat istenebilir.
- Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat sigortası ve kasko* ürünlerini sunmaktadır.
TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER?
- Başvuru Formu,
- Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
- Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,
- Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,
- Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,
- Şubece istenebilecek diğer belgeler
0.49 FAİZLE TAŞIT KREDİSİ DESTEK PAKETİ KAMPANYASI BİTMİŞTİ
1 Haziran tarihi itibari ile başlatılan taşıt destek kredisi paketi ile anlaşmalı otomobil markalarının yerli araç modelleri için yüzde 0.49 faizle taşıt kredisi desteği verileceğini duyurmuştu.
Başlatılan kampanya ile araç satış rakamları adeta büyük bir patlama yaşarken pandemi nedeniyle araç üretiminin sınırlı kalması, talebin artması ne yazık ki araç satışlarında büyük bir hızla yükseliş yaşanmasına neden olmuştu. Özellikle de ikinci el araç fiyatları uçuşa geçince kamu bankaları araç satış fiyatlarına yapılan zamları gerekçe göstererek binek araç modelleri için verilen destek kredisi kampanyasını sonlandırdıklarını açıklamıştı.
Yapılan açıklamaya tepki gösteren sıfır araç markaları ise yaşanan artışın sıfır araçtan ziyade ikinci elde meydana geldiğini, sıfır araç fiyatlarında yaşanan makul artışın ise Euro kurunda meydana gelen yükselişin yansıması olduğu, fiyatlara kur farkı yansıtılması zararına satış yapmak zorunda kalacaklarını söyleyerek itiraz etmişlerdi.
Ziraat Bankası taşıt kredisi başvuru ekranı