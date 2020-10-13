Evlenmeden, ev almadan önce devletten 82 bin TL hibe nasıl alınır?

Evlenmeden, ev almadan önce devletten 82000 TL hibe miktarı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ev sahibi olmak isteyen kişilerin tasarruf yaparak ev sahibi olmalarını teşvik etmek isteyen hükümet konut hesabı 2020 desteği için hibe miktarını 30.000 liraya yükseltti. Giderek artan kredi kullanım oranını azaltmak isteyen hükümet konut hesabı sistemini hayata geçirmiş ve vatandaşın tasarruf ederek ev sahibi olmasını teşvik etmeyi amaçlamıştı. Hem konut hesabı hem de çeyiz hesabı alan gençler bu sayede toplamda devletten 82 bin lira hibe para desteği almaya hak kazanacaklar. Peki devlet destekli geri ödemesiz hibe ile ev alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte ilgili son dakika haberleri....
DEVLET DESTEKLİ KONUT HESABI HANGİ BANKADA?
Aralarında Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi bankaların yer aldığı kamu bankaları yanı sıra Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, ING Bank, İş Bankası gibi hemen hemen tüm özel bankalarda açılabiliyor.
İLK KEZ EV SAHİBİ OLACAKLARA DEVLETTEN HİBE PARA DESTEĞİ
Türkiye'de konut sahipliği oranı her geçen gün yükselmeye devam ederken insanların ağırlıklı olarak borçlanarak ev sahibi olmayı tercih etmeleri üzerine devlet yeni bir tasarruf sistemi üzerinde çalışmalara başlamıştı.
Kurulan yeni sistem ile beraber vatandaşların tasarruf ederek ev sahibi olmalarını sağlamak amacı ile konut hesabı hayata geçirilmiş, bankalar üzerinden ev satın almadan önce hesap açarak para birikimi yapan kişilere ilk kez ev sahibi olmaları halinde devlet tarafından hibe para ödemesi yapılması amaçlanmıştı.
Kurulan sistemde konut hesabı ve devlet katkısı her sene bir miktar daha arttırılırken bu da para biriktiren kişiler için daha büyük bir avantajın ortaya çıkmasını sağladı.
İLK DEFA EV SAHİBİ OLANLARA DEVLET KAÇ PARA HİBE PARA VERİYOR?
En az 36 ay ila 47 Ay arasında para biriktiren kişilere 2020 yılı konut hesabı devlet ödemesi teşvik parası 24 Bin 742 Lira
48-59 Ay arasında para biriktiren kişilere 2020 yılı konut hesabı devlet ödemesi teşvik parası 26 Bin 645,20 Lira
60 Ay arasında para biriktiren kişilere 2020 yılı konut hesabı devlet ödemesi teşvik parası 28 Bin 548 Lira lira olarak ödenecek.
Bu rakamlara göre çiftler ev almaları durumunda ayrı ayrı hesap açmaları durumunda 57 bin lira devlet desteği ödemesi yapılmaktadır.
KONUT HESABI DEVLET DESTEĞİ HİBE PARA ALMA ŞARTLARI NELER?
Konut hesabı sadece Türk Lirası para cinsinden açılabilmekte olup isteyen kişiler vadeli isteyen kişiler ise vadesiz olarak açabilmektedir.
Konut hesabı için ilk açılış tarihinde bir kerelik o sene için açıklanan üst limit üzerinden toplu para ödemesi yapılabilmektedir. Yani hesaba bir seferlik sadece açılışta toplu para yatırılmaktadır.
Konut hesabı devlet desteği hibe para alınması için aylık ya da 3 aylık dönemler halinde mutlaka düzenli para yatırılarak hesapta tasarruf edilmesi şarttır.
Birden fazla konut hesabı ya da ortak konut hesabı açılması yasaktır.
12 aylık dönem içerisinde konut hesabından sadece iki defa para çekilmesine izin verilir.
Kişinin Türk vatandaşı olması şarttır.
Konut hesabı açan kişinin 7 Nisan 2015 tarihi itibari ile kendi adlarına bir taşınmaz kaydı bulunmaması şartı vardır.
Hesaptan hibe para alınması için mutlaka en az 36 ay boyunca düzenli para birikimi yapılması şarttır.
Bu şartları taşıyan kişiler hesaplarında biriktirmiş oldukları para tutarı üzerinden yukarıda belirtilen miktarlarda ev sahibi olmaları halinde devlet desteği ile hibe para ödemesi yapılmaktadır.
YENİ EVLENECEK GENÇ ÇİFTLERE DEVLET DESTEĞİ HİBE PARA ÖDEMESİ 2020 YILINDA YÜKSELDİ!
Ev almak isteyen kişilere konut hesabı ile verilen destek evlenecek gençlere ise çeyiz hesabı ile verilmektedir.