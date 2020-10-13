

2020 İŞKUR TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açmış olduğu temizlik ve güvenlik görevlisi kadroları için iş başvurusu yapan vatandaşlar şimdi büyük bir heyecanla bu başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. İŞKUR tarafından şu ana kadar konu hakkında bir bilgilendirme yapılmadı. Süreli de olsa bir işe girmek isteyen vatandaşlar İŞKUR'dan gelecek müjdeli haberi merak etmeyi sürdürüyorlar.

2020 İŞKUR TYP SONUÇLARI NASIN ÖĞRENİLİR?

İŞKUR üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda görevlendirilecek olan Temizlik ve güvenlik görevlileri TYP kapsamında işe alınacaklar. 2020 İŞKUR TYP sonuçları bu nedenle il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin internet sayfalarından ilan edilecek. Kurada ismi çıkan vatandaşlar Milli Eğitim bakanlığı'na bağlı okullarda Ekim ayı içerisinde göreve başlatılacaklar.