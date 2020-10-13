Covid-19 sürecinde pek çok gözetilen ve merak uyandıran konulardan biri de bankalar yönünden verilen kredilerin faiz oranları oluyor. Kredi faizlerine gelen yükselişinde ne kadar olduğu büyük bir merak ile gözlemlenme sürdürülüyor. Peki, kredi faizleri neden arttı, yükseliyor, niye düşmüyor, kredi faizleri ne zaman düşer, ne kadar oldu? En uygun ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi veren bankalar haberimizde... Özellikle yükselen konut kredisi faiz oranları ile beraber vatandaşlar uygun fiyatlı bir ev almanın da yollarını aramaya başladı. İşte ilgili son dakika haberleri detayları
Kredi Faiz Oranlarında Son Durum
Halkbank-Ziraat bankası ve Vakıflar bankası yönünden gündeme gelen kredi faiz oranları merak uyandırma da sürekliliğini devam ettiriyor.
Halkbank
İhtiyaç adına verilecek olan bankadaki belirtilen faiz oranı yüzde 1.31
Konut adına verilecek olan bankadaki belirtilen kredi faiz oranı yüzde 0.99
Taşıt adına verilecek olan bankadaki belirtilen kredi faiz oranı yüzde 1.30
Ziraat Bankası
İhtiyaç üzerine verilecek olan bankadaki belirlenen kredi faiz oranı yüzde 1.32
Konut adına verilecek olan bankadaki belirtilen kredi faiz oranı yüzde 1.29
Taşıt üzerinden verilecek bankadaki belirtilen kredi faiz oranı yüzde 1.30
Vakıfbank
- Sarıpanjur konut kredisi: 1.29
- İhtiyaç kredisi: 1.34
- Taşıt kredisi: 1.25
GARANTİ
- İhtiyaç kredisi: 1.39
- Konut kredisi: 1.31
- Taşıt kredisi: 1.47
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
- İhtiyaç kredisi: 1.30
- Taşıt kredisi: 1.30
- Ev kredisi: 1.25
TEB FAİZ ORANLARI
- İhtiyaç kredisi: 1.24
- Taşıt kredisi: 1.30
- Konut kredisi: 1.34
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI
- İhtiyaç kredisi: 1.27
- Konut kredisi: 1.54
- Taşıt kredisi: 1.61
DENİZBANK FAİZ ORANLARI
- İhtiyaç kredisi: 1.82
- Tüketici kredisi: 1.82
- Mortgage kredisi: 1.34
- Taşıt kredisi: 1.41
YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI
- İhtiyaç kredisi: 2.08
- Taşıt kredisi: 1.25
- Konut kredisi: 1.34
AKBANK FAİZ ORANLARI
- Direkt kredi: 1.81
- İhtiyaç kredisi: 1.75
- Taşıt kredisi: 1.37
- Konut kredisi: 1.30
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?
Pandemi sürecinde kamu bankaları tarafından sunulan kampanyaların sona ermesinin ardından vatandaşlar kredi faiz oranları düşer mi sorusunu sormaya devam ediyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Paketi detayları nedeniyle beklentiler de artmaya başladı. Bakan Albayrak, açıklamasında kredilerle ilgili de bazı bilgiler verdi. Temerrüde düşen firmalara mücbir sebep imkanı getirildiğini ve Kredi Garanti Fonu'nun limitini artırıp teminat sıkıntısı olan işletmelerin finansman erişimini sağladıklarını belirtti.
Bakan Albayrak, hane halkından esnafa, ihracatçıdan sanayiciye ve ekonominin bütün paydaşlarına çok düşük maliyetler ile finansman sağladıklarını vurguladı. Kamu bankaları aracılığıyla 267,4 milyar TL kredi finansmanı sağlandığını belirtti. Vatandaşlar tarafından konut kredisi düşecek mi sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Bakan Albayrak, 2023'e giderken dönüşüm sürecini çok daha kararlı ve güçlü adımlarla sürdüreceklerini aktardı ve kredi kullandırımına ilişkin süreçlerin iyileştirilmesine ve kredilerin veriliş amaçları doğrultusunda kullanımının sağlanmasına dair detaylı çalışmaların da devam edeceğini söyledi. Konut kredisi faiz oranları değişti mi konusunda ise vatandaşlar tarafından bankaların sunduğu güncel kampanyalar araştırılmaya devam ediyor.
Konut Kredisi Masrafları Nelerdir?
Ferdi kaza ve hayat sigortası 100 lira ile 400 lira arasındadır. Tespitinde ev sahibinin yaşı, kaç para ev kredisi çektiği ve evin durumu göz önüne alınır.Konut kredisi dosya masrafı ortalama 500 lira civarındadır. Hakem heyetleri tarafından geri alınabilinen bu masraf için bankalar halen konut bu ücreti almaya devam ederler. Bu ücretin geri ödenmesi için talepte bulunmayan kişiler ise, kaderlerine razı olarak bu parayı öderler. Ancak hakem heyetine başvuranlar ise basit bir dilekçe ile parayı geri alabilirler. Yine bu parayı ödemek istemiyor iseniz, yaşadığınız yerde hizmet veren bir avukata başvuru da bulunarak 25 TL. noter vekalet ücreti ile bankalara ödediğiniz dosya masrafını geri alabilirsiniz.
Konut Kredisi Nasıl Alınır?
Bankalar ev finansmanında üst sınırı her ne kadar yukarıda bahsettiğimiz gibi eksper değerinin yüzde seksenini esas alarak hesaplasalar da, birde kredi çekenin ödeme gücünün hesaplaması var. Burada eğer kefil vs. yok ise, tek kişinin maaş bordrosu üzerinden kredi çekiliyor ise, banka kişinin evraklarla ispat etmiş olduğu tüm gelirinin maksimum %70 seviyesinde kredi verebilir. Yani kredi çeken kişi 1.000 TL. maaş alıyorsa, aylık ödeyeceği ev kredisi 700 TL. yi geçemez. Bunun üstüne banka peşinatsız veya peşinatlı konut kredisi vermez.