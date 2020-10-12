Nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşların imdadına bankalar koşuyor. Bu bağlamda Ziraat Bankası, Vakıfbank, ING Bank, YapıKredi ihtiyaç kredisi kampanyalarını internet üzerinden açıkladı. Bireysel krediler, gerçek kişilerin, bireysel amaçlı mal ve hizmet alımlarının finansmanına yönelik olarak, akdedilen sözleşmelerde belirlenen şartlarda kullandırılan kredilerdir. Bireysel Kredilerde vade ve tutar limiti tek seferlik tanımlanır. Tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranı ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde. Üstelik cep telefonunuz aracılığıyla da İhtiyaç Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz. İşte ilgili son dakika haberleri....
VAKIFBANK 3 AY GERİ ÖDEMESİZ 50 BİN TL KREDİ
Tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranı ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde. Üstelik cep telefonunuz aracılığıyla da İhtiyaç Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.
Sms ile Kredi Başvurusu Yapmak İçin;
Aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e sms gönderebilirsiniz.
Örnek Sms Metni:
KREDI 11111111111 3000
Kredinizi,
Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli
Azalan taksitli
3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,
Son taksit balon ödemeli,
Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.
Kredi Limitleri Vade Aralığı Faiz oranı (Aylık) Kredi Tahsis Ücreti
3.000-125.000 TL 03-36 Ay %1.34 % 0.5+BSMV
Örnek Faiz Maliyet Tablosu
İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI
Alınacak Ücretler (TL)* Maliyet Oranları (%)**
Kredi Tutarı Vade(Ay) Faiz Oranı (Aylık)*** Taksit Tutarı Kredi Tahsis Ücreti* Efektif Yıllık Faiz Oranı**
50.000 TL 36 Ay % 1.34 1.840,30 TL 250,00 TL %21,5544
YAPIKREDİ 3 AY ERTELEMELİ KREDİ FIRSATI
En az 1.000 TL, en fazla 200.000 TL tutarında kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kampanyanın azami vadesi ödemesiz dönem dahil 36 ay olup, en fazla 90 gün öteleme seçeneği sunulmaktadır. Ödemesiz dönemlere ait faiz tutarı ilk taksite yansıtılır.
Yapı Kredi Bireysel İnternet / Mobil Şube üyesi olmanız gerekmektedir. Üye iseniz giriş yapmak için buraya, üye değilseniz veya şifrenizi unuttuysanız yeni şifre almak için buraya tıklamanız gerekmektedir.
Bankamız tarafından tanımlanan ön onaylı limitiniz olması durumunda, limit tutarınıza kadar kredi kullanabilirsiniz. Ön onaylı limitler sonrası tekrar değerlendirme yapılabilir, bankamızca limitleriniz kredi kullanımından önce düşürülebilir ve ya tamamen iptal edilebilir.
Kredi başvurunuz bankamız politikaları çerçevesinde değerlendirilir ve uygun olması durumunda kullandırım yapılabilir. Banka değerlendirmesi sonrasında başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir ya da talep ettiğiniz tutarın altında bir tutarda onaylanabilir.
Kullandırım ve başvurunun Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi'nden yapılması durumunda "Mobilden ve İnternetten Anında Şubesiz Kredi" menüsündeki tüm koşullar 3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi için de geçerlidir.
Nasıl Öteleme Gerçekleştiririm?
Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından başvuru veya kullandırım yapmak için, kampanya giriş ekranında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası seçilmelidir. Kampanya seçildikten sonra, ilk taksit tarihini; kredi açılış gününden azami 120 gün sonrası olacak şekilde takvimden seçmek gerekmektedir. İlk taksit tarihi seçimi değiştirilmediğinde, ilk taksit tarihi otomatik olarak 30 gün sonrası olarak gelmektedir.
3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi başvurunuzu Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hemen gerçekleştirebilirsiniz.
ING BANK 3 AY GERİ ÖDEMESİZ 50 BİN TL KREDİ
ING'li olun ya da olmayın, Cepte Kredi ile %1,24'ten başlayan faizlerle ihtiyaç kredinize şubeye gitmeden, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden başvurun. Üstelik 36 aya varan vade ve 3 ay erteleme seçeneği ile...
Bu kampanya dâhilinde başvuru yapmak için belirlenmiş olan evrakları hazırlamak gerekmektedir. Kredi başvuru onaylanmış kişilerin hazırlaması gereken evraklar
TC kimlik kartı, ehliyet yâda pasaport.
Yabancı uyruklu müşteriler için pasaport ve oturma izni belgesi.
3 ay içinde oturulan ikametgâh belgesi.
Doğalgaz, su veya elektrik faturası.
Maaş bordrosu belgeleri.
ING Bank'ta 50 bin TL krediyi %1,24 faiz oranı ve 36 ay vade ile ayda 1.804 TL taksitle ödeyebilirsiniz. Faizlerle birlikte ödeyeceğiniz toplam tutar 64.944,36TL olacak.
ZİRAAT BANKASI 50 BİN TL KREDİ
Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 36 aya kadar vade imkânına sahip Tüketici Kredimize hemen başvurun, paranız uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun.
Özellikler
Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.
36 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.
Bireysel Kredi Nedir? Bireysel Kredi Çeşitleri Nelerdir?
Gerçek kişilerin, bireysel amaçlı mal ve hizmet alımlarının finansmanına yönelik olarak, akdedilen sözleşmelerde belirlenen şartlarda kullandırılan kredilerdir. Bireysel Kredilerde vade ve tutar limiti tek seferlik tanımlanır. Vade sonunda bu limit yeniden kullandırılamaz. Bireysel Kredilere ilişkin kurallar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenmiş olup, bu kurallar çerçevesinde kullandırılması gerekmektedir.
İhtiyaç Kredisi: Gerçek kişilerin, bireysel amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları kredilerdir. Eğitim kredisi, beyaz eşya kredisi, tatil kredisi ve ev yenileme kredisi, altın kredisi vb. kredilerin tümü bireysel ihtiyaç kredileridir. Eylül 2016'da yapılan düzenlemeler kapsamında 48 ay vade ile sınırlandırılmıştır. İhtiyaç kredileri genellikle teminatsız verilen kredilerdir. Kredi tahsisinde, başvuranın kredibilitesi/durumuna göre 3.kişi kefaleti istenebilir. Banka için riskinin daha yüksek olması sebebiyle faiz oranı diğer kredi türlerine göre daha yüksektir. Ortalama kredi tutarları 20.000-30.000 TL civarlarındadır.