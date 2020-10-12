36 AY VADELİ İLK 6 AYI ÖDEMESİZ KREDİ DESTEĞİ SUNULUYOR

Düzenlenen kampanya kapsamında esnaflara ilk 6 ayı ödemesiz dönem olmak üzere toplam 36 ay vadeli 25 bin lira kredi desteği sunulacak. Yine isteyen şahıs şirketlerine kredi desteği yanı sıra 25 bin lira limitli paraf card desteği de sağlanacak.

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Esnaf kredisi vergi levhasına sahip tüm esnafa verilir. Ancak! biraz öncede bahsetmiş olduğumuz gibi 2 şekilde verilen bu kredilerin başvuru şartları da 2 'ye ayrılmaktadır. Şayet bu şartları sağlamıyor iseniz her iki şekilde 'de sizlere sunulan bu olanaklardan yararlanamazsınız. 2 ayrı şekilde sunulan esnaf kredisinin kuşkusuz ki en büyük avantaj sağlayanı tüccarın kendi meslek odaları üzerinden olan krediye giden yol haritasını takip etmesidir. Bunun en büyük nedeni ise normal yollardan bankalar 'dan kullanılacak krediye göre çok ama çok daha düşük faiz imkanları ile finansman imkanı sağlamasıdır.