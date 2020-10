Halkbank küçük İşletme Can Suyu Kredisi ile 25 bin lira nakit kredi desteği veriyor! Halkbank esnafa can suyu 2020 kredi destek paketi detayları sayfamızda yer alıyor. 25 bin lira esnaf kredisi ve 25 bin lira limitli Paraf KOBİ imkanı detayları haberimizde... Esnaf kredisi vergi levhasına sahip tüm esnafa verilir. Ancak! biraz öncede bahsetmiş olduğumuz gibi 2 şekilde verilen bu kredilerin başvuru şartları da 2 'ye ayrılmaktadır. Şayet bu şartları sağlamıyor iseniz her iki şekilde 'de sizlere sunulan bu olanaklardan yararlanamazsınız.