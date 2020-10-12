Halkbank küçük İşletme Can Suyu Kredisi ile 25 bin lira nakit kredi desteği veriyor! Halkbank esnafa can suyu 2020 kredi destek paketi detayları sayfamızda yer alıyor. 25 bin lira esnaf kredisi ve 25 bin lira limitli Paraf KOBİ imkanı detayları haberimizde... Esnaf kredisi vergi levhasına sahip tüm esnafa verilir. Ancak! biraz öncede bahsetmiş olduğumuz gibi 2 şekilde verilen bu kredilerin başvuru şartları da 2 'ye ayrılmaktadır. Şayet bu şartları sağlamıyor iseniz her iki şekilde 'de sizlere sunulan bu olanaklardan yararlanamazsınız.
HALKBANK ESNAF KREDİSİ ŞARTLARI
Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı, en az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan, iş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler krediyi kullanabiliyor.
36 AY VADELİ İLK 6 AYI ÖDEMESİZ KREDİ DESTEĞİ SUNULUYOR
Düzenlenen kampanya kapsamında esnaflara ilk 6 ayı ödemesiz dönem olmak üzere toplam 36 ay vadeli 25 bin lira kredi desteği sunulacak. Yine isteyen şahıs şirketlerine kredi desteği yanı sıra 25 bin lira limitli paraf card desteği de sağlanacak.
HALKBANK ESNAF KREDİSİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
Esnaf kredisi vergi levhasına sahip tüm esnafa verilir. Ancak! biraz öncede bahsetmiş olduğumuz gibi 2 şekilde verilen bu kredilerin başvuru şartları da 2 'ye ayrılmaktadır. Şayet bu şartları sağlamıyor iseniz her iki şekilde 'de sizlere sunulan bu olanaklardan yararlanamazsınız. 2 ayrı şekilde sunulan esnaf kredisinin kuşkusuz ki en büyük avantaj sağlayanı tüccarın kendi meslek odaları üzerinden olan krediye giden yol haritasını takip etmesidir. Bunun en büyük nedeni ise normal yollardan bankalar 'dan kullanılacak krediye göre çok ama çok daha düşük faiz imkanları ile finansman imkanı sağlamasıdır.