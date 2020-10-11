36 ay vadeli! 40.000-50.000 TL hemen alın! 3 ay ödeme yok! İşte alma ekranı

İhtiyaç kredisi başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

T.C uyruklu kişiler için Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport; yabancı uyruklu kişiler için Pasaport ve Oturma İzni Belgesi

Başvuru sahibi adına, son 3 aya ait İkametgâh Belgesi ya da doğalgaz, elektrik, sabit telefon, cep telefonu faturalarından herhangi biri

Bu belgelere ek olarak, çalışma durumununa göre aşağıdaki belgeler de gereklidir.

Ücretli çalışanlar:

Son aya ait maaş bordrosu fotokopisi veya çalıştığı firmanın imza sirkülerinin olduğu maaş yazısı

Maaş yazısının olduğu durumlarda çalıştığı firmanın imza sirküleri

Emekliler:

İlgili sosyal güvenlik kurumunca düzenlenmiş kimlik belgesi

Gelirini belgeleyen banka hesap cüzdanı fotokopisi

Tüzel kişiliği olmayan gerçek kişi tacirler ile serbest meslek erbabı:

Son yıla ait vergi levhası fotokopisi

Meslek kuruluşundan alınan varsa üyelik belgesi fotokopisi

Vergi dairesi onaylı son yıla ait hesap vaziyeti ve eki işletme hesabı özeti

Firma ortağının vergi levhası