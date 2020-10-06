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    • Ekonomi
    • 06.10.2020 13:10
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    • 06.10.2020 13:10
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    Savunma Sanayi Başkanı Demir: İHA-SİHA kameralarının artırıyoruz

    son yıllarda yerli ve milli silahlar konusunda dünyaya örnek olacak gelişmeler kaydediyor. Bu noktada Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı 'den önemli son dakika açıklamaları geldi. Demir yaptığı açıklamada : 'Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefimizde de yer alan, 'ın ürettiği İHA-SİHA kameralarının artırıyor, geliştirme projelerimizi de hızlandırıyoruz.' dedi.

    Savunma Sanayi Başkanı duyurdu! 'Hızlandırıyoruz'

    Savunma Sanayii Başkanı sosyal medyadan 'nin savunma sanayi noktasında yakaladığı ivmenin hızlanarak devam edeceğine dair önemli bilgiler verdi. İsmail Demir 'Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefimizde de yer alan, ASELSAN'ın ürettiği İHA-SİHA kameralarının seri üretimini artırıyor, geliştirme projelerimizi de hızlandırıyoruz.' dedi.

    Demir ayrıca 'Bayraktar TB2 ve ANKA İHA ve SİHA'larımız görevlerini icra etmeyi sürdürecek, savunma sanayiimiz yoluna güçlenerek devam edecektir.' ifadelerini kullandı.

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