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    • Ekonomi
    • 08.10.2020 13:57
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    • 08.10.2020 14:06
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    Emeklilere siz kredi desteği müjdesi geldi! Acil nakit paraya ihtiyacı olan emeklilere faizsiz ve düşük faizli kredi veren lar listesi

    İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekli vatandaşlar için çok sayıda nın özel kredi kampanyası bulunuyor. ve tarafından yapılan si sonrası emeklilere özel kredi paketleri de duyuruldu. Bankacılık ve tarafından yapılan yönetmelik değişikliği sonrasında en uzun ihtiyaç kredisi vadesi 60 aydan 36 aya çekilmişti. Kamu bankaları bu nedenle emeklilere 36 ay vadeli kredi desteği sağlıyor. Ayrıca Kurumu tarafından bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Bu düzenleme ile emekli vatandaşlara maaşlarının 10 katı kadar kredi verilmesi öngörülüyor. Peki -SSK ve Bağ-kur emeklileri için uygun faizli emekli mini ihtiyaç kredisi başvuru şartları nedir?

    takvim.com.tr
    Emeklilere faizsiz kredi desteği müjdesi geldi!

    Emekliye faizsiz kredi nasıl alınır? Ziraat Bankası ve Halkbank emeklilere özel kredi sağlayan bankalar arasında bulunuyor. Bu iki devlet bankası tarafından maaş müşterisi olmak kaydıyla sunulan ihtiyaç kredisi faiz oranlarını ve örnek ödeme tablolarını ele aldık. Ziraat Bankasını emekli maaşı bünyesinden alan veya bundan sonraki süreçte almayı taahhüt edecek emekli müşterilerine Emeklinin Artısı Kredi Kampanyasını sunuyor. Korona virüs salgınından en olumsuz etkilenen grup içerisinde yer alan emeklilere yönelik destek paketleri tüm hızı ile sürüyor. Devlet bankaları tarafından verilen destekler devam ederken bankalar emeklilere faizsiz kredi desteği sağlıyor. Emekliye maaşının 10 katı faizsiz kredi desteği hakkında SGK tarafından yürütülen çalışmalar ise sürüyor.


    EMEKLİLERE ÖZEL KREDİ KAMPANYALARI BAŞLADI

    Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından yapılan faiz güncellemesi sonrası emeklilere özel kredi paketleri de duyuruldu.

    Bankacılık ve Düzenleme Denetleme Kurumu tarafından yapılan yönetmelik değişikliği sonrasında en uzun ihtiyaç kredisi vadesi 60 aydan 36 aya çekilmişti.

    Kamu bankaları bu nedenle emeklilere 36 ay vadeli kredi desteği sağlıyor.

    ZİRAAT BANKASI EMEKLİNİN ARTISI TÜKETİCİ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

    Düzenlenen kampanya kapsamında Ziraat Bankası şubeleri üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere yüzde 1,28 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi desteği sağlanacak.

    Kredi paketinden yararlanan emeklilerin 36 ay vadeli 10 bin lira kredi kullanmaları durumunda aylık taksit ödemeleri 363,69 lira olarak gerçekleşecek.

    HALKBANK MUTLU EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI FAİZ ORANI

    Halk Bankası mutlu emekli ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.28 olarak uygulanırken 36 ay vadeli 5 bin lira ihtiyaç kredisi kullanan kişilerin aylık taksit ödemesi 181,85 lira olarak gerçekleşecek.


    SGK EMEKLİLERE MAAŞININ 10 KATI FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ VERİYOR MU?

    Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Bu düzenleme ile emekli vatandaşlara maaşlarının 10 katı kadar kredi verilmesi öngörülüyor.

    Eğer Sosyal Güvenlik Kurumu'nun üzerinde çalıştığı bu düzenleme kabul edillir ve hayata geçerse emekli vatandaşlar ihtiyaçları kapsamında kredi çekebilecekler. Bu durumda ise emekli maaşı 2 bin TL olan bir emekli 20.000 TL'ye kadar kredi kullanım hakkı elde edecek.
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    Haberler Ekonomi Emeklilere faizsiz kredi desteği müjdesi geldi! Acil nakit paraya ihtiyacı olan emeklilere faizsiz ve düşük faizli kredi veren bankalar listesi