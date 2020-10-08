Emekliye faizsiz kredi nasıl alınır? Ziraat Bankası ve Halkbank emeklilere özel kredi sağlayan bankalar arasında bulunuyor. Bu iki devlet bankası tarafından maaş müşterisi olmak kaydıyla sunulan ihtiyaç kredisi faiz oranlarını ve örnek ödeme tablolarını ele aldık. Ziraat Bankasını emekli maaşı bünyesinden alan veya bundan sonraki süreçte almayı taahhüt edecek emekli müşterilerine Emeklinin Artısı Kredi Kampanyasını sunuyor. Korona virüs salgınından en olumsuz etkilenen grup içerisinde yer alan emeklilere yönelik destek paketleri tüm hızı ile sürüyor. Devlet bankaları tarafından verilen destekler devam ederken bankalar emeklilere faizsiz kredi desteği sağlıyor. Emekliye maaşının 10 katı faizsiz kredi desteği hakkında SGK tarafından yürütülen çalışmalar ise sürüyor.