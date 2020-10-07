5- Ufak tefek, başka bir şekilde de ödeyebileceğiniz borçlarınız için bankalara sık sık baş vurmak kredi notunuzu olumsuz yönde sizi etkiler.

6- Düzenli ödemeleriniz konusunda sıkıntı yaşıyor iseniz, elektrik, su, doğal gaz gibi faturalarınıza otomatik ödeme talimatı vermeniz ödemelerinizi ödeme noktalarına gitmeden yapabilirsiniz. Sizin kredi notunuzun belki tavan yapmasını değil ama en azından düşmesini engelleyecektir.

Bir kaç banka ile çalışmak yerine tek bir bankadan tüm işlemlerinizi yürüterek hem o bankadan çekeceğiniz bir sonraki kredi için daha çok daha karlı bir alışveriş yapabileceksiniz. Aynı zamanda başka bir banka ile çalışacağınızda kredi notunuz daha yüksek olur. Kredi notunuzu yüksek tutmak her zaman için sizin yararınıza olacağı kesindir. Kredi notunuzu yüksek tutmak bir sonraki ihtiyaç krediniz için daha faydalı olacaktır.