Kovid-19 salgınının bu yıl 88 milyon ila 115 milyon insanı aşırı yoksulluğu sürükleyeceğinin tahmin edildiği raporda, ekonomik daralmanın ciddiyetine bağlı olarak bu sayının 2021'e kadar toplam 150 milyona yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

KÜRESEL YOKSULLUK ORANI 2030'A KADAR YÜZDE 7'Yİ BULABİLİR