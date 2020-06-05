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ABD'de güç savaşları! Koch ailesi Trump'a savaş açtı | Tarihin en karanlık aileleri Koch, Rockefeller ve Rothschild

ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesi sonrası başlayan gösteriler 10'uncu gününe girerken, devlet içerisinde de güç savaşları başladı. Derin ABD'de dengeler sarsılıyor. Koch ailesi Mattis üzerinden Trump'ı "gücünü kötüye kullanıyor" diyerek tehdit etti. Yaşanan bu gelişmeler derin ABD'de güçler arası savaşı bir kez daha gözler önüne serdi.

05.06.2020 10:03 - Son Güncelleme: 05.06.2020 10:03
ABD'de güç savaşları! Koch ailesi Trump'a savaş açtı | Tarihin en karanlık aileleri Koch, Rockefeller ve Rothschild

ABD son günlerde tarihinin en büyük iç karışıklıkları ile uğraşıyor. Polisin siyahi ABD'li George Floyd'u öldürmesiyle başlayan süreç, Derin ABD arasındaki güçler dengesi arasında da savaşa neden oldu.

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ABD'de güç savaşları! Koch ailesi Trump'a savaş açtı | Tarihin en karanlık aileleri Koch, Rockefeller ve Rothschild

Yaşanan olay sonucu başlayan sokak gösterileri 10'uncu gününe girilirken, yağmaya döndü. Birçok eyalette ortalık karıştı. Dükkanlar yağmalanarak ateşe verildi. Yaşanan olaylar sonucu Trump, orduyu sokağa çağırdı.

ABD'de güç savaşları! Koch ailesi Trump'a savaş açtı | Tarihin en karanlık aileleri Koch, Rockefeller ve Rothschild

Trump'ın orduya çağrısının ardından derin ABD'de güçler dengesi arasında savaş çıktı. ABD tarihinin en karanlık ailelerinden olarak bilinen Kochlar, eski Savunma Bakanı Mattiis üzerinden Trump'ı açıkça tehdit etti.

ABD'de güç savaşları! Koch ailesi Trump'a savaş açtı | Tarihin en karanlık aileleri Koch, Rockefeller ve Rothschild

Mattis "Trump gücünü kötüye kullanıyor" diyerek açık bir mesaj gönderirken, koronavirüs ve sokak eylemleriyle başlayan süreç sonunda derin ABD'nin Trump'tan kurtulmak istediği gözler önüne serildi.

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ABD'de güç savaşları! Koch ailesi Trump'a savaş açtı | Tarihin en karanlık aileleri Koch, Rockefeller ve Rothschild

KOCH AİLESİ KİMDİR?
Dünya tarihinin en karanlık ailelerinden olarak bilinen Koch, dünyanın en zengin aileleri arasında yer alıyor. Koch Industries'in sahibi olan aile Derin ABD olarak bilinen yapının içerisinde de yer alıyor.

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