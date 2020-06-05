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ABD'de güç savaşları! Koch ailesi Trump'a savaş açtı | Tarihin en karanlık aileleri Koch, Rockefeller ve Rothschild

ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesi sonrası başlayan gösteriler 10'uncu gününe girerken, devlet içerisinde de güç savaşları başladı. Derin ABD'de dengeler sarsılıyor. Koch ailesi Mattis üzerinden Trump'ı "gücünü kötüye kullanıyor" diyerek tehdit etti. Yaşanan bu gelişmeler derin ABD'de güçler arası savaşı bir kez daha gözler önüne serdi.

05.06.2020 10:03 - Son Güncelleme: 05.06.2020 10:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





