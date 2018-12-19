Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör bugünkü köşesinde CHP'nin İstanbul adayı olarak resmen açıkladığı Ekrem İmamoğlu isminin Kılıçdaroğlu'na kim tarafından verildiğine ilişkin bir yazıya yer verdi.

İşte Güngör'ün yazısından öne çıkanlar;

Kemal Kılıçdaroğlu, 8 yıl önce CHP'nin başına geçti ama bir kere olsun genel başkan olamadı. Hep birileri kulağına fısıldadı o da uyguladı. Sufle ala ala bugünlere geldi. 2010'da Deniz Baykal istifa etti, o ABD'lilerin suflesiyle koltuğa oturdu. 2014'te Kemal Derviş'ten sufleyi alıp Ekmelettin İhsanoğlu'nu Köşk'e çatı adayı yaptı. FETÖ'nün hain 15 Temmuz darbe girişimine 'kontrollü darbe' derken sufleyi Alman istihbaratı verdi. HDP-İP-SP ile ittifak buluşmalarında sufleyi Avrupa'dan aldı. 15 milletvekilini istifa ettirip İyi Parti'ye seçim yolunu açtırırken sufle Pensilvanya'dan gönderildi.