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  • Son Güncelleme: 19.12.2018 11:51

'nun ismi Kılıçdaroğlu'na Koç ailesi tarafından mı verildi?

Sabah gazetesi yazarı bugünkü köşesinde 'nin adayı 'nun isminin 'na Koç ailesi tarafından verildiğini yazdı.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör bugünkü köşesinde CHP'nin İstanbul adayı olarak resmen açıkladığı Ekrem İmamoğlu isminin Kılıçdaroğlu'na kim tarafından verildiğine ilişkin bir yazıya yer verdi.

İşte Güngör'ün yazısından öne çıkanlar;

Kemal Kılıçdaroğlu, 8 yıl önce CHP'nin başına geçti ama bir kere olsun genel başkan olamadı. Hep birileri kulağına fısıldadı o da uyguladı. Sufle ala ala bugünlere geldi. 2010'da Deniz Baykal istifa etti, o ABD'lilerin suflesiyle koltuğa oturdu. 2014'te Kemal Derviş'ten sufleyi alıp Ekmelettin İhsanoğlu'nu Köşk'e çatı adayı yaptı. FETÖ'nün hain 15 Temmuz darbe girişimine 'kontrollü darbe' derken sufleyi Alman istihbaratı verdi. HDP-İP-SP ile ittifak buluşmalarında sufleyi Avrupa'dan aldı. 15 milletvekilini istifa ettirip İyi Parti'ye seçim yolunu açtırırken sufle Pensilvanya'dan gönderildi.

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