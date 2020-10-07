Ekonomik faaliyetin beklenenden daha hızlı toparlandığının belirtildiği tutanaklarda, mali desteğin daha az olması ya da daha geç gelmesi durumunda toparlanma hızının beklenenden yavaş olabileceği vurgulandı.

Tutanaklarda, ekonomik görünüme yönelik belirsizliğin yüksek olduğu belirtilerek, faiz oranının maksimum istihdam ve ortalama yüzde 2 enflasyon hedeflerine ulaşıncaya kadar mevcut seviyede tutulmasının uygun görüldüğü ifade edildi