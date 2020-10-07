A101 8 Ekim aktüel kataloğunda yer alan ürünler açıklandı. Yarın marketlerden alışveriş yapacak olanlar kataloğu araştırıyor. A101'de bu hafta Honor 9x akıllı telefon, Toshiba Smart Led TV, Epson Ecotank Yazıcı Tarayıcı, Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı, Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik, SEG Çamaşır Makinesi ve Piranha Araç Tipi El Süpürgesi dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte A101 8 Ekim aktüel kataloğu
A101 8 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
SEG Çamaşır Makinesi
Piranha Araç Tipi El Süpürgesi
4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap
Tek Fiyat Oto Aksesuarları
Kadife Saçaklı Salon Halısı
Pompalı Termos 1,9 L
Torku 1 Daha Fındık Kremalı Gofret
Juss Meyveli İçecek Çeşitleri
Namet Dana Füme Kavurma