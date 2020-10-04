Hemen alabilirsiniz 15.000 TL faizsiz kredi, 28.000 TL geri ödemesiz para veriliyor! Vatandaşlar mest olacak!

28.000 TL VERGİ PRİM DESTEĞİ

Bu destek ödemesi ise çeşitli kurumların ortak çalışması sonucu sağlanıyor.

29 yaşını doldurmamış olan ve ilk defa işyeri açacak olan vatandaşlara devlet hem sigorta prim hemde gelir vergisi desteği sağlıyor.Bu iki destek ile vatandaşlara sağlanan destek tutarı toplam 28 bin TL'yi aşıyor.

Bu desteklerin ilkinde vatandaşlar 12 ay boyunca prim ödemesi yapmıyorlar. Bu ödemeler devlet tarafından yapılıyor. 2020 yılı için bir yıllık prim ödemesi ise 12 bin TL tutarında bir maliyete sahip. İkinci destekte ise vatandaşlar 75 bin TL'ye kadar olan gelirleri için gelir vergisi ödemesi yapmıyorlar. Gelir vergisi muafiyeti de vatandaşlara 16 bin TL'lik avantaj sağlıyor.