Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından sunulan düşük faizli konut kredisi kampanyaları sona erdiği için güncel konut kredisi faiz oranları ile ilgili merak duyulmaya başlandı. Konut satın almak isteyen vatandaşlar farklı bankaların sunduğu farklı konut kredisi faizleri konusunda araştırma yapıyor. Güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Garanti, İş Bankası, ING, Halkbank, Garanti, TEB, Halkbank, Akbank, HSBC, QNB Finansbank konut kredisi faiz hesaplama işlemleri! Faiz oranlarında yükselişin Ekim ayında da devam etmesi bekleniyor. Bankalar ev finansmanında üst sınırı her ne kadar yukarıda bahsettiğimiz gibi eksper değerinin yüzde seksenini esas alarak hesaplasalar da, birde kredi çekenin ödeme gücünün hesaplaması var.
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 35.000 TL 3 - 36 Ay %1.27
TEB - Türk Ekonomi Bankası 1.000 TL - 50.000 TL 3 - 36 Ay %1.24
Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 200.000 TL 3 - 36 Ay %1.44 - %2.08
Enpara.com takvım.com.tr İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 60.000 TL 3 - 36 Ay %1.49
Halkbank İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 50.000 TL 3 - 36 Ay %1.37
Kuveyt Türk İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 36 Ay %1.23
VakıfBank İhtiyaç Kredisi 3.000 TL - 125.000 TL 3 - 36 Ay %1.34
Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 100.000 TL 3 - 36 Ay %1.34
ING İhtiyaç Kredisi 2.000 TL - 100.000 TL 3 - 36 Ay %1.24
İş Bankası İhtiyaç Kredisi 3.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 36 Ay %1.3
Akbank İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 36 Ay %1.35 - %1.89
DenizBank İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 55.000 TL 3 - 36 Ay %1.82
Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi 1.000 TL - 100.000 TL 3 - 36 Ay %1.39 - %1.83
TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Garanti BBVA Taşıt Kredisi 500 TL - 1.000.000 TL 3 - 60 Ay %1.39 - %1.49
ING Taşıt Kredisi 1.000 TL - 120.000 TL 3 - 60 Ay %1.29
İş Bankası Taşıt Kredisi 1.000 TL - 200.000 TL 3 - 60 Ay %1.25 - %1.3
TEB Cetelem Taşıt Kredisi 3.000 TL - 750.000 TL 3 - 60 Ay %0.00 - %1.64
Türkiye Finans Taşıt Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 60 Ay %1.19 - %1.34
Akbank Taşıt Kredisi 2.000 TL - 200.000 TL 3 - 60 Ay %1.31 - %1.65
Albaraka Türk Taşıt Kredisi 1.000 TL - 500.000 TL 3 - 60 Ay %1.2 - %1.5
Alternatif Bank Taşıt Kredisi 5.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 48 Ay %1.31 - %1.36
Anadolubank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 60 Ay %1.4
NOT: VERİLER HANGİ KREDİ SİTESİNDEN ALINMIŞTIR
Konut Kredisi Masrafları Nelerdir?
Ferdi kaza ve hayat sigortası 100 lira ile 400 lira arasındadır. Tespitinde ev sahibinin yaşı, kaç para ev kredisi çektiği ve evin durumu göz önüne alınır.Konut kredisi dosya masrafı ortalama 500 lira civarındadır. Hakem heyetleri tarafından geri alınabilinen bu masraf için bankalar halen konut bu ücreti almaya devam ederler. Bu ücretin geri ödenmesi için talepte bulunmayan kişiler ise, kaderlerine razı olarak bu parayı öderler. Ancak hakem heyetine başvuranlar ise basit bir dilekçe ile parayı geri alabilirler. Yine bu parayı ödemek istemiyor iseniz, yaşadığınız yerde hizmet veren bir avukata başvuru da bulunarak 25 TL. noter vekalet ücreti ile bankalara ödediğiniz dosya masrafını geri alabilirsiniz.
Konut Kredisi Nasıl Alınır?
Bankalar ev finansmanında üst sınırı her ne kadar yukarıda bahsettiğimiz gibi eksper değerinin yüzde seksenini esas alarak hesaplasalar da, birde kredi çekenin ödeme gücünün hesaplaması var. Burada eğer kefil vs. yok ise, tek kişinin maaş bordrosu üzerinden kredi çekiliyor ise, banka kişinin evraklarla ispat etmiş olduğu tüm gelirinin maksimum %70 seviyesinde kredi verebilir. Yani kredi çeken kişi 1.000 TL. maaş alıyorsa, aylık ödeyeceği ev kredisi 700 TL. yi geçemez. Bunun üstüne banka peşinatsız veya peşinatlı konut kredisi vermez.
Emlak GYO tarafından 60 ay vadeli sıfır faizli konut kredisi verilmektedir. Bu kredi ile hiç parası olmayan vatandaş kira öder gibi ev sahibi olabilecektir. Kredinin vadeleri ve faiz oranları ödenecek peşinat oranına göre değişmekte olup, bu kampanya dahilinde düşük faiz oranından faydalanmak için en az %10 peşinat şarttır. Yine bu kredi paketinde, Türkiye'de ilk kez 20 Yıl 240 Ay Vadeli Konut Kredisi verilmektedir. Üstelik 20 yıl vadeli konut kredisinin faiz oranları kampanya dışında diğer bankaların verdikleri kredilerle hemen hemen aynıdır. Eğer %10 oranında peşinatınız var ise (100 bin liralık evin 10 bin lirasını peşin ödeyebilirseniz) mutlaka bu kampanyaya başvurun.