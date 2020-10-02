Pandemi yatırımlara engel olamadı! Geçen yıla göre yüzde 30 artış

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yıl sonuna kadar Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programının mobilite, kimya ve tıbbi cihaz çağrılarına çıkacaklarını bildirdi.

Bakan Varank, Bilişim Vadisi'nden videokonferans yöntemiyle katıldığı TOBB İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, özel sektör öncülüğünde büyümenin önemine işaret ederek, Kovid-19 ile mücadele döneminde iş dünyasıyla istişare halinde olmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Salgının etkisiyle yılın ikinci çeyreğinin zorlu geçtiğini ifade eden Varank, bu dönemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlı bir mücadeleyle yönettiklerini dile getirdi.

Varank, izlenilen bütüncül yaklaşım sayesinde hazirandan itibaren ekonominin tekrar canlanmaya başladığını belirterek şöyle devam etti:

"İmalat sanayinde, siparişler, üretim ve kapasite kullanım oranları yükseldi. Tüketicilerin ve üreticilerin ekonomiye güveni artmaya başladı. Dün açıklanan İSO İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), üst üste 4 aydır eşik değerin üzerinde gerçekleşiyor. Eylülde üretim 10 sektörün 8'inde arttı. PMI verisinin en dikkat çekici yanı, istihdam oluşturma hızının güçlenmiş olması. Firmalar, artan siparişlerle birlikte, Şubat 2018'den beri en yüksek istihdam artışını gerçekleştirdi."





"YATIRIM TALEBİ SALGINA RAĞMEN ARTTI"

Sanayinin elektrik tüketimi verilerinin de salgın dönemindeki kayıpların giderildiğini gösterdiğini söyleyen Varank, OSB'lerde eylül ayında son 6 ayın elektrik tüketimi rekorunun kırıldığını ifade etti.

Varank, otomotiv ve tekstil ağırlıklı OSB'lerin bulunduğu Sakarya, Bursa ve Kocaeli üçgeninde elektrik tüketiminin bir önceki aya göre yüzde 15, salgın öncesi dönem olan marta göre yüzde 7 arttığını bildirdi.

Gözlemlenen ivmelenme ve dinamizmin sevindirici olduğunu vurgulayan Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Yatırım talebi cephesinde de güzel haberler var. Reel sektörün 8 aydaki yatırım talebi, salgın koşullarına rağmen geçen seneye göre yüzde 30 daha fazla. Biz bu dönemde özel sektörün 127 milyar liralık sabit yatırımını 6 bin 296 teşvik belgesiyle destekledik. Bu yatırımlar tamamlandığında 191 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları doğacak. Yatırımlar ve üretim artıyor, dolayısıyla üçüncü çeyrekte Türkiye'yi güçlü bir büyüme oranı bekliyor. Son çeyrekte de iyi bir performans göstererek bu zorlu seneyi minimum hasarla atlatacağız."

"OSB'LERİ DAHA YATIRIMCI DOSTU HALE GETİRDİK"

Varank, salgın döneminde yoğun bakım solunum cihazı üretiminden Türkiye'nin Otomobili fabrikasının temel atımına kadar Bakanlıkça yaptıkları çalışmalara değinerek, "KOBİ'lerimize bu yıl 9 ayda KOSGEB aracılığıyla 1 milyar liranın üzerinde destek ödemesi yaptık. Sanayi altyapımızı güçlendirmek üzere 33 farklı OSB'ye kamulaştırma ve altyapı harcamaları için 154 milyon lira destek verdik." diye konuştu.

Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme konusunda da yenilikçi işlere imza attıklarını dile getiren Varank, "Bu çalışmaların Ar-Ge'den ürüne dönüşümü ve ticarileşmesini de destekledik. Örneğin, Japonya ve Çin'den ithal ettiğimiz favipiravir etken maddesini sıfırdan yerli olarak sentezledik. Böylece dış bağımlılığı ortadan kaldırmış olduk." dedi.

Varank, OSB'leri daha yatırımcı dostu hale getirmek için yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verirken de "Dış pazarlara açılabilmek için yurt dışında OSB kurmayı mümkün hale getirdik. Bugün de Sırbistan Maliye Bakanı Kocaeli'deydi. Ortak bir OSB kurmayla ilgili görüşmelerimizi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

"İLÇE BAZLI TEŞVİK SİTEMİNİ HAYATA GEÇİRDİK"

Varank, yatırım teşviklerinde ilçe bazlı teşvik sistemini hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sahadan bu yönde yoğun talepler alıyorduk. Tüm il ve ilçelerimizin sosyo ekonomik gelişmişlik endekslerini güncelledik. Şehirler için 52 göstergeyi, ilçeler içinse 32 göstergeyi dikkate alarak bir sıralama yaptık. Daha az gelişmiş 263 ilçemiz, bulunduğu ile göre daha fazla destek almaya hak kazandı. Yeni sistemle birlikte şehirlerin az gelişmiş ilçelerinde yapılacak yatırımlar, bir alt bölge desteklerinden faydalanacak. Bu yatırımlar, o ilçenin OSB'lerinde yapılıyorsa, doğrudan 2 alt bölge teşviğinden yararlanacak. Böylece görece dezavantajlı ilçelere daha fazla yatırım gitmesi teşvik edilecek, istihdam artacak ve ekonomik hayat canlanacak."

Bölgesel yatırımları özendirmek için emek yoğun sektörlerde yatırımcılara vergi indirimi desteği yerine ilave SGK istihdam desteği talep etme hakkı verdiklerini anımsatan Varank, bölgesel teşvik kapsamına da ilave yatırım konuları eklediklerini dile getirdi.

Varank, genç girişimleri desteklemek için yeni fonlar kurduklarını belirterek, "Bunlardan en yenisini eylül başında hayata geçirdik. Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında 100 milyon liralık bir Girişim Sermayesi Fonu kurduk. Bu fon aracılığıyla erken aşama girişimleri desteklemek ve onlara ölçek kazandırmak istiyoruz. Odalarımız, sektör meclislerimiz bu fona yatırım yapabilirler. Böylece gencecik firmaların ileride kaydedeceği başarılara onlar da ortak olabilir." dedi.

"ÇAĞRILARI YAKINDAN TAKİP EDİN"

Özel sektöre, Bakanlığın gelecek dönemde açacağı çağrıları yakından izlemelerini tavsiye eden Varank, şunları kaydetti:

"Yıl sonuna kadar Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programının mobilite, kimya ve tıbbi cihaz çağrılarına çıkacağız. Bu program kanalıyla Bakanlığımızın tüm desteklerini tek bir pencere üzerinden sunuyoruz. Ar-Ge'den ticarileşmeye kadar her aşamadaki desteklere bütüncül olarak erişebilirsiniz. TÜBİTAK aracılığıyla, kasım ayı gibi Sanayi-Doktora Programının yeni çağrısına çıkacağız. Nitelikli iş gücünü sanayiye kazandırmayı hedeflediğimiz bu program, inovasyonla büyüme için kritik öneme sahip."

Varank, yalın üretim ve dijital dönüşüme yönelik Ankara ve Bursa'da açılan model fabrikalara da değinerek, "Yıl sonuna kadar Konya, Kayseri, İzmir, Mersin ve Gaziantep'te de yeni model fabrikalar açılacak. Buralarda sunulan eğitimler, firmalara çok ciddi verimlilik ve maliyet kazancı olarak geri dönüyor. Ayrıca firmaların eğitim masraflarının bir bölümünü de KOSGEB karşılıyor. Üyeleriniz bu imkanlardan en iyi şekilde faydalanabilir." diye konuştu.

Toplantıda, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından oda başkanları Bakan Varank'a sorularını iletti.