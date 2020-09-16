Bununla birlikte, OECD'nin 2021 yılına ilişkin dünya gayrisafi yurtiçi hazıla (GSYH) büyümesine ilişkin öngörüler de, hafif aşağıya çekilerek "yüzde 5.0 büyüme" olarak belirtildi. Raporda, bu aşağı yönlü düzeltmeye gerekçe olarak da, bu aşamada, Covid-19'a karşı dünya genelinde kitlesel bir aşılamanın 2021'nin son dönemlerine kadar olanaklı görülmemesi gösterildi.

Raporda, ülkelerin büyük çoğunluğu için GSYH ögrülerinin, 2019 yılının altında kalmaya devam ettiği vurgulandı. Raporda, bunula birlikte, ABD, Çin ve Avrupa için büyüme öngörülerinin yukarı yönlü revize edildiği de belirtildi.