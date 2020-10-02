Kripto para piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip edenler özellikle bitcoindeki son durumu öğrenmek için araştırmalarına devam ediyor. En yüksek hacimli ilk 100 birimden 80'inin değeri son 24 saatte düştü ve bunların 9 tanesi ilk 10 birim arasındaydı. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte 2 Ekim bitcoin fiyatları
BİTCOİN NE KADAR OLDU?
Gelen yeni satış dalgasıyla ilk 100 birimden 80'inin gerilediği kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin de son 24 saatte yüzde 3.19 düşüşle 10,487 dolara gerileyerek, 10,500 doların da altına indi. Bu gerileme ile birlikte birimin piyasa hacmi de 194.06 milyar dolar ile yeniden 200 milyar doların altına çekildi.
BİTCOİN YENİDEN 10,500 DOLARIN ALTINDA
Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.19 düşüşle 10,487 dolara gerileyerek, 10,500 doların da altında yer aldı.
Toplam 7,275 kripto para biriminin işlem gördüğü 30,614 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 57.6'sını Bitcoin oluşturuyordu.
Kripto para piyasalarında yeni haftanın ilk gününde 350 milyar dolar sınırına yükselen toplam piyasa hacmi, hafta ortasında toparlanarak 345.52 milyar dolara döndükten sonra yeniden inişe geçti ve son 24 saatte yaklaşık 6.0 milyar dolarlık düşüşle 342.1 milyar dolara geriledi.
En yüksek hacimli ilk 100 birimden 80'inin değeri son 24 saatte düştü ve bunların 9 tanesi ilk 10 birim arasındaydı.
Kripto para piyasalarında hafta başında yaşanan genel satış dalgasıyla, 113 milyar doları aşan 24 saatlik işlem hacmindeki, Perşembe günü 78.37 milyar dolara kadar düşerek 80 milyar doların da altına indikten sonra, son satış dalgasının etsikiyle yaklaşık 21 milyar dolar artarak, 99.16 milyar dolar ile 100 milyar dolar sınırına yükseldi.
Toplam 7,275 kripto para biriminin işlem gördüğü 30,614 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 57.6'sını Bitcoin oluşturuyordu.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:
1.Bitcoin yüzde 3.19 düşüşle 10,487.12 dolar,
2.Ethereum yüzde 4.32 düşüşle 347.90 dolar,
3.Tether yüzde 0.04 artışla 1.00 dolar,
4.XRP yüzde 2.72 düşüşle 0.23 dolar,
5.Bitcoin Cash yüzde 2.54 düşüşle 223.23 dolar,
6.Binance Coin yüzde 7.22 düşüşle 26.96 dolar,
7.Polkadot yüzde 3.09 düşüşle 4.27 dolar,
8.Chainlink yüzde 5.70 düşüşle 9.47 dolar,
9.Bitcoin SV yüzde 5.39 düşüşle 165.69 dolar,
10.Cardano yüzde 6.10 düşüşle 0.09 dolardan işlem görüyordu.