Kripto para piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip edenler özellikle bitcoindeki son durumu öğrenmek için araştırmalarına devam ediyor. En yüksek hacimli ilk 100 birimden 80'inin değeri son 24 saatte düştü ve bunların 9 tanesi ilk 10 birim arasındaydı. Peki, bitcoin ne kadar oldu? İşte 2 Ekim bitcoin fiyatları

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Gelen yeni satış dalgasıyla ilk 100 birimden 80'inin gerilediği kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin de son 24 saatte yüzde 3.19 düşüşle 10,487 dolara gerileyerek, 10,500 doların da altına indi. Bu gerileme ile birlikte birimin piyasa hacmi de 194.06 milyar dolar ile yeniden 200 milyar doların altına çekildi.