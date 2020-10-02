Dolar ve eurodaki son durum piyasaların kapanış gününde merakla sorgulanıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,7710 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 9,1090 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1100 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7640 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1160 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 2 Ekim canlı döviz kurları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?