Dolar ve eurodaki son durum piyasaların kapanış gününde merakla sorgulanıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,7710 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 9,1090 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1100 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7640 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1160 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 2 Ekim canlı döviz kurları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 473 BİN 100 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin 100 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 466 bin lira, en yüksek 477 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 artışla 473 bin 100 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 380 milyon 720 bin 519,63 lira, işlem miktarı ise 2.968,64 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 400 milyon 320 bin 31,62 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 azalışla 359 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 12.614 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 5.840 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 4.787 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 azalışla 6.710 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 kayıpla 18.916 puanda seyrediyor.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının küresel piyasaların odağına yerleştiğini aktardı.
Trump'ın kendisi ile eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklaması sonrasında piyasalardaki risk iştahının azaldığını belirten analistler, bugünün veri takviminde ABD'nin eylül ayı istihdam raporunun öne çıktığını dile getirdi.
ASYA BORSALARI
Asya tarafında Çin, Hong Kong ve Güney Kore borsalarında resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmezken, Japon borsasında teknik arıza nedeniyle işlemler tüm gün boyunca durduruldu.
Japan Exchange Group'tan yapılan açıklamada, donanım hatası nedeniyle arızalı cihazdan yedekleme cihazına geçişin düzgün sağlanamadığı ve piyasa bilgilerinin tüm gün boyunca dağıtılamadığı belirtildi.
Şu anda donanımı değiştirmeyi planladıkları aktarılan açıklamada, "Yarından itibaren normal işlemleri sağlamak için diğer bakımları da içeren adımlar atıyoruz. Eğer sistem gün içinde yeniden başlatılırsa, yatırımcılar ve piyasa katılımcıları için kafa karışıklığına neden olur ve bu da sorunsuz işlem yapmayı zorlaştırır. Bu nedenle piyasa katılımcılarına danıştıktan sonra bugün listelenen tüm girişleri durdurmaya karar verdik." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylülde 47,7 ile önceki aya kıyasla 0,4 puan artış kaydetse de hala 50 eşik değerinin altında kalmayı sürdürdü. Veri sonrası dolar/yen paritesi 105,5 seviyelerinde yatay bir seyir izledi.
Hindistan'da imalat sanayi PMI verisinin 56,8 ile piyasa beklentilerini aşması ve sektörde toparlanmaya işaret etmesinin ardından Sensex endeksi yüzde 1,5 artarak 38.652 puana yükseldi.
Çin, Güney Kore ve Hong Kong borsalarında ise resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmedi.
SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 7,7710 liradan, avro 9,1100 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,7700 liradan alınan dolar, 7,7710 liradan satılıyor. 9,1090 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1100 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7640 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1160 lira olmuştu.