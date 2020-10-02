Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, eylülde 661 bin kişilik artış gösterdi ancak beklentilerin altında bir seyir izledi. İşsizlik oranı ise aynı dönemde beklenenden fazla düşüş kaydederek yüzde 7,9'a geriledi.

Analistler, tarım dışı istihdama ilişkin son verilerin iş gücü piyasasında beklenenden daha yavaş bir toparlanmaya işaret ettiğini belirtti.

Ülkede fabrika siparişleri de ağustosta yüzde 0,7 artışla 470,1 milyar dolara çıktı, ancak piyasa beklentilerinin altında bir seyir izledi.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise eylülde beklentiyi geride bırakarak, bir önceki aya kıyasla 6,3 puan artışla 80,4 seviyesine yükseldi.