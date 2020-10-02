Vatandaşlar arasında kıymetli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında hareketlilik devam ediypr. Bu kapsamda güncel alış satış fiyatları çok araştırılanlar arasındaki yer alıyor. Altın piyasasında, en düşük 466 bin lira, en yüksek 477 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 artışla 473 bin 100 liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte son 2 Ekim Kapalıçarşı canlı altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|474,50
|474,70
|474,30
|474,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.127,00
|3.148,00
|3.126,00
|3.147,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|433,00
|437,00
|432,70
|436,70
|Lira(Tam) Ziynet
|3.056,00
|3.076,00
|3.055,00
|3.075,00
|Yarım Ziynet
|1.528,00
|1.538,00
|1.527,00
|1.537,00
|Çeyrek Ziynet
|764,00
|769,00
|764,00
|769,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,04 azalışla 474,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 769,00 lira, Cumhuriyet altını 3.147,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 474,50 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 473 BİN 100 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin 100 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 466 bin lira, en yüksek 477 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 artışla 473 bin 100 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 380 milyon 720 bin 519,63 lira, işlem miktarı ise 2.968,64 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 400 milyon 320 bin 31,62 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, şeklinde sıralandı.
PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ, ALTIN YATAY
Artan Covid-19 vakalarının hükümetleri yeniden sıkı önlemler almaya zorlayacağı endişeleriyle petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından, yatırımcıların riskli para birimlerinden çıkmasıyla dolar güçlendi. Altının ons fiyatı, dolardaki güçlenmeyle hafif gerilese de 1,900 doların üzerinde tutundu.
Artan Covid-19 vakalarının hükümetleri yeniden sıkı önlemler almaya zorlayacağı endişeleriyle düşen petrol fiyatlarındaki gerileme de, Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından hız kazandı, Brent petrolün varil fiyatı 40 doların, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da 38 doların altına geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 3.54 düşüşle 39.27 dolar,
- Batı Teksas yüzde 3.74 düşüşle 37.34 dolar,
- altın yüzde 0.07 düşüşle 1,904.50 dolar,
- gümüş yüzde 1.49 artışla 24.15 dolar,
- bakır yüzde 5.14 düşüşle 6,342.50 dolar,
- platin yüzde 0.93 düşüşle 892.13 dolar,
- paladyum yüzde 0.23 düşüşle 2,322.88 dolar düzeyindeydi.
ALTININ ONSU 1.906,65 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.906,65 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,02 artarak 473 bin 100 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,7234 lira, satışta 7,7543 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,6892 lira, satışta 7,7200 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1720, sterlin/dolar paritesi 1,2932, dolar/yen paritesi de 105,36 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,10 düşüşle 39,63 dolardan işlem görüyor.