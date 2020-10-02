Vatandaşlar arasında kıymetli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında hareketlilik devam ediypr. Bu kapsamda güncel alış satış fiyatları çok araştırılanlar arasındaki yer alıyor. Altın piyasasında, en düşük 466 bin lira, en yüksek 477 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 artışla 473 bin 100 liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte son 2 Ekim Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?