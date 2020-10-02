Baba Vanga Donald Trump ve Melania Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bildi mi? Şoke eden kehanet

İki gözü görmeyen Bulgar asıllı kahin Baba Vanga ölümünün ardından tam 23 yıl geçmesine rağmen gelecek yıllar için yaptığı kehanetleri takip ediliyor. Daha önce de birçok kehanetleri tuttuğu görülen Baba Vanga'nın 2020 yılı yaptığı açıklamalar araştırılıyor.