Baba Vanga Donald Trump ve Melania Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bildi mi? Şoke eden kehanet
Dünyanın gündemi corona virüs... Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan, ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs milyonlarca kişinin yakalandığı ve milyonlarca kişinin ölümüne neden oldu. Dünyayı sallayan haber ise Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Önce Kovid-19'a meydan okuyan ardından dezenfektanların vücuda enjekte edilerek koronavirüs karşısında başarı sağlanabileceğini söyleyen Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı. Bu açıklamanın ardından akla gelen ilk isim asıl adı Vangelina Pandeva olan "Baba Vanga" (Vanga Nine) oldu. Bakın neden...
02.10.2020 10:43
- Son Güncelleme: 02.10.2020 10:43
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melanie Trump koronavirüs (corona virüsü) kaptı. ABD Başkanı Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada eşiyle birlikte koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve karantinaya girdiklerini duyurdu. Tedaviye de hemen başlanıldığını duyuran Trump'ın danışmanı da koronavirüs olmuştu.
İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; "Balkanların Nostradamusu" olarak anılan Baba Vanga, 11 Ağustos 1996'da 85 yaşında ölmeden önce 2020 yılı için de birtakım tahminlerde bulunmuş. Bulgar mistiğin 2020'ye yönelik kehanetleri arasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın akıbetlerinin de yer alıyor.
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