Koronavirüse yakalanan Trump'ın durumu kötüleşirse ne olacak?
ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melanie Trump ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyurdu. 3 Kasım'da yapılacak olan ABD seçimleri öncesi yaşanan bu gelişme ülkede şok etkisi yaratırken, Trump'ın durumunun kötüleşmesi ihtimaline karşı da olası senaryolar gündeme geldi.
02.10.2020 13:50
- Son Güncelleme: 02.10.2020 13:50
HASTALIĞI ABD SEÇİMLERİNİ NASIL ETKİLER?
*Trump'ın yapmayı planladığı mitingleri karantina süresi boyunca iptal edilebilir ya da mitinglere yardımcısı Mike Pence katılabilir.
*Başkanlık münazaraları ertelenebilir ya da iptal edilebilir.
*Durumu görevini sürdüremeyecek kadar kötüleşirse, Pence görevi vekaleten devralabilir.
*Eğer Pence de görev yapamazsa, vekalet Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye geçer.
*Seçim öncesi hayatını kaybederse Cumhuriyetçi Parti yeni bir aday çıkarmak zorunda kalacak.
*Bu aday büyük olasılıkla Mike Pence olacak ve Pence kendisine yeni yardımcı seçecek.
*Erken oy verme döneminde Trump'a verilen oylar yeni adaya yazılır.