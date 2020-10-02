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Koronavirüse yakalanan Trump'ın durumu kötüleşirse ne olacak?

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melanie Trump ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyurdu. 3 Kasım'da yapılacak olan ABD seçimleri öncesi yaşanan bu gelişme ülkede şok etkisi yaratırken, Trump'ın durumunun kötüleşmesi ihtimaline karşı da olası senaryolar gündeme geldi.

02.10.2020 13:50 - Son Güncelleme: 02.10.2020 13:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





