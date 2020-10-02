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Koronavirüse yakalanan Trump'ın durumu kötüleşirse ne olacak?

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melanie Trump ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyurdu. 3 Kasım'da yapılacak olan ABD seçimleri öncesi yaşanan bu gelişme ülkede şok etkisi yaratırken, Trump'ın durumunun kötüleşmesi ihtimaline karşı da olası senaryolar gündeme geldi.

02.10.2020 13:50 - Son Güncelleme: 02.10.2020 13:50
Koronavirüse yakalanan Trump'ın durumu kötüleşirse ne olacak?

HASTALIĞI ABD SEÇİMLERİNİ NASIL ETKİLER?
*Trump'ın yapmayı planladığı mitingleri karantina süresi boyunca iptal edilebilir ya da mitinglere yardımcısı Mike Pence katılabilir.

*Başkanlık münazaraları ertelenebilir ya da iptal edilebilir.

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Koronavirüse yakalanan Trump'ın durumu kötüleşirse ne olacak?

*Durumu görevini sürdüremeyecek kadar kötüleşirse, Pence görevi vekaleten devralabilir.

Koronavirüse yakalanan Trump'ın durumu kötüleşirse ne olacak?

*Eğer Pence de görev yapamazsa, vekalet Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye geçer.

Koronavirüse yakalanan Trump'ın durumu kötüleşirse ne olacak?

*Seçim öncesi hayatını kaybederse Cumhuriyetçi Parti yeni bir aday çıkarmak zorunda kalacak.

Koronavirüse yakalanan Trump'ın durumu kötüleşirse ne olacak?

*Bu aday büyük olasılıkla Mike Pence olacak ve Pence kendisine yeni yardımcı seçecek.

*Erken oy verme döneminde Trump'a verilen oylar yeni adaya yazılır.

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