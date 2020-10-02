Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kazanarak 2 Ekim'i 1.145,03 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|15,95
|15,05
|5,98
|Odaş Elektrik
|2,92
|2,79
|4,66
|Özak GMYO
|4,27
|4,08
|4,66
|Bagfaş
|18,00
|17,31
|3,99
|Alarko GMYO
|17,87
|17,25
|3,59
|Doğuş Otomotiv
|15,88
|15,33
|3,59
|Migros Ticaret
|42,32
|40,88
|3,52
|Netaş Telekomünikasyon
|20,50
|19,82
|3,43
|Şekerbank
|1,62
|1,57
|3,18
|Gübre Fabrikaları
|32,60
|31,60
|3,16
|İskenderun Demir Çelik
|7,50
|7,28
|3,02
|Bursa Çimento
|6,70
|6,56
|2,13
|Selçuk Ecza Deposu
|8,62
|8,44
|2,13
|Petkim
|4,25
|4,17
|1,92
|Şişe Cam
|7,04
|6,91
|1,88
|Sabancı Holding
|8,38
|8,23
|1,82
|Otokar
|140,00
|137,60
|1,74
|GSD Holding
|2,13
|2,10
|1,43
|Aksa Enerji
|6,42
|6,33
|1,42
|MLP Sağlık
|17,32
|17,08
|1,41