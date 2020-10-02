Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, yıl sonuna doğru yeni araçların bayilere gelişinin ardından sıfır araç arzındaki yükselişle ikinci el araç sektörünün de hareketleneceğini belirterek, "Fiyatlarda da bir düşüş yaşanmasını umuyoruz." dedi.

Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de olumsuzluklar yaşandığını, buna rağmen ikinci el otomobil piyasasında yükselişin devam ettiğini söyledi.

İkinci el araç satışlarının ocak-eylül döneminde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 25,5 arttığına işaret eden Erkoç, bu dönemler itibarıyla satış sayısının 3 milyon 537 bin 698'den 4 milyon 439 bin 890'a çıktığını bildirdi.