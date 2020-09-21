İkinci el otomobilde rekor artış! 2021'de durum nasıl olacak?

Sene başından beri devam eden ikinci el piyasasındaki fiyat artışı sıfır otomobille paralel olarak daha da yukarıya çıktı. Cardata'nın verilerine göre yıl başından bu yana ikinci el piyasasındaki fiyat artışı yüzde 85 oldu. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "1 Ocak'ta 100 bin TL olan bir ikinci el araç bugün 185 bin TL civarında. Bunun birçok sebebi vardı. Bu sebeplerin en başında gelen ise sıfırdaki arz talep dengesi. Pandemiyle birlikte sıfır km araç üretiminin ve buna bağlı olarak da araç bulunurluğunun azalması, mayıs ayına kadar üretimin başlamaması ve yaklaşık piyasaya giremeyen 300 bine yakın sıfır kilometre aracın olması geldi. Araç almak isteyen vatandaş, markaların tedarik sıkıntısı sebebiyle araç bulamayınca ikinci ele yöneldi. Bu da, ikinci eldeki talep artışını yarattı ve fiyatlar yukarı yönlü hareket etti" şeklinde konuştu.