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    • Ekonomi
    • 02.10.2020 13:51
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    • 02.10.2020 14:54
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    50 bin TL krediyi 36 ay vadeyle ödeme koşullarını inceleyin! Garanti, , Akbank, , ...

    Bugüne kadar dünyada bir milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını nedeniyle bir süre sıfır araç üretilemedi. Ülkemizde özellikle ikinci arabalara talepten ötürü fiyatlarda artış yaşandı. Kamu ları tarafından düşük oranlı imkanının yakın bir zamanda sona ermesiyle güncel merakla sorgulanıyor. Bankalar taşıt kredisi faiz oranlarını güncelledi. İşte 36 ay vade ile 50 bin TL taşıt kredisi ödeme koşulları...

    takvim.com.tr
    50 bin TL krediyi 36 ay vadeyle ödeme koşullarını inceleyin!

    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından sunulan uygun faizli konut ve taşıt kredisi fırsatları kısa bir süre önce son buldu. Fırsatlı tekliflerin sona ermesiyle kamu ve özel bankalar taşıt kredisi faiz oranlarında değişikliğe gitti. Araç almayı düşünenler bu kapsamda banka banka güncel oranlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Garanti, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi, ING Bank taşıt kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte banka banka faizlerde son durum...

    TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

    YAPI KREDİ

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.28

    Kredi taksiti: 1818 lira

    Toplam ödeme: 65.751 lira

    GARANTİ BBVA

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.47

    Kredi taksiti: 1888 lira

    Toplam ödeme: 68.256 lira

    HALKBANK

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.31

    Kredi taksiti: 1833 lira

    Toplam ödeme: 65.988 lira

    ZİRAAT BANKASI

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.30

    Kredi taksiti: 1825 lira

    Toplam ödeme: 65.988 lira

    QNB FİNANSBANK

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.61

    Kredi taksiti: 1.940,28 TL

    Toplam ödeme: 69.850,32 TL

    TÜRKİYE İŞ BANKASI

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.30

    Kredi taksiti: 1825 lira

    Toplam ödeme: 66.012 lira

    AKBANK

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.37

    Kredi taksiti: 1.851,26 TL

    Toplam ödeme: 66.636 lira

    HSBC

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.80

    Kredi taksiti: 2012 lira

    Toplam ödeme: 72.708 lira

    ING BANK

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.29

    Kredi taksiti: 1.822 TL

    Toplam ödeme: 65.596 TL

    ALTERNATİFBANK

    Kredi tutarı: 50.000 lira

    Kredi vadesi: 36 ay

    Faiz oranı: 1.31

    Kredi taksiti: 1829 lira

    Toplam ödeme: 66.119 lira
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    Haberler Ekonomi 50 bin TL krediyi 36 ay vadeyle ödeme koşullarını inceleyin! Garanti, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi, ING...