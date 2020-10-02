Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından sunulan uygun faizli konut ve taşıt kredisi fırsatları kısa bir süre önce son buldu. Fırsatlı tekliflerin sona ermesiyle kamu ve özel bankalar taşıt kredisi faiz oranlarında değişikliğe gitti. Araç almayı düşünenler bu kapsamda banka banka güncel oranlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Garanti, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi, ING Bank taşıt kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte banka banka faizlerde son durum...

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

YAPI KREDİ

Kredi tutarı: 50.000 lira

Kredi vadesi: 36 ay

Faiz oranı: 1.28

Kredi taksiti: 1818 lira

Toplam ödeme: 65.751 lira