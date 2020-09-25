"Bazı evlerde 2, 3 araba var. Onlar, birinden fedakarlık yapıp, eve peşinat olarak kullanabiliyor. Krediler düşünce bunu insanlar bir fırsat olarak değerlendirdi. Bir yandan krediler düştü, bir yandan araçlar değerlendi. Evi olmayanlar bunu fırsat olarak biliyor. Aracını satmaya gelenlerde artış var. Ancak otomobiller de artık bir cep telefonu kadar ihtiyaç haline geldi. 150- 200 bin liralık arabasını satanlar ayağını yerden kesecek 50-60 bin liralık daha düşük model bir arabayı tercih ediyor. 100 bin lirayı peşinat olarak kullanıp, düşük faizli kredilerden yararlanarak ev sahibi oluyor."