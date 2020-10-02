Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Yeni ayın ilk günlerinden itibaren ev sahibi ve kiracıların gündeminde kira artış oranı yer almaya başladı. Milyonlarca kişi tarafından merak edilen soruların yanıtı her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Eylül ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak. Peki, 2020 Ekim kira artış oranı ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Kira artış oranı henüz belli olmadı. TÜİK tarafından enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor. Ancak 3 Ekim tarihi cumartesi gününe denk geldiği için enflasyon rakamları 5 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Kira artış oranı da 5 Ekim Pazartesi günü netlik kazanacak.