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    • Ekonomi
    • 02.10.2020 12:07
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    • 02.10.2020 12:07
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    sahibi kim? satılıyor?

    sahibi kim? Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesinde yer alan satılıyor? Tarım Bakanlığı gıda teröristi firmaları açıkladı. Bursa’daki 5 firmanın 8 ürününde, sucuklarda at eti, zeytin yağlarında ise tohum yağı ve trans yağ tespit edildi. At eti tespit edilen Akgün Sucukları da arama motorlarında sorgulanmaya başlandı.

    takvim.com.tr
    Akgün Sucukları sahibi kim? Akgün Sucukları hangi illerde satılıyor?

    Akgün Sucukları hangi illerde satılıyor? Akgün Sucukları sahibi kim? Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün satan gıda teröristlerini ifşa etti. Bakanlık yaptığı denetimlerde birçok ilde vatandaşa hileli ürün yedirildiğini gözler önüne serdi. Bursa'daki 5 firmanın 8 ürününde, sucuklarda at eti, zeytin yağlarında ise tohum yağı ve trans yağ tespit edildi.

    AKGÜN SUCUKLARI HANGİ İLLERDE SATILIYOR?

    Firma: Yunuseli Et ve Et Ürünleri/ Yunuseli Mah. Biladiyunus Cad. No:17 Osmangazi/Bursa
    Marka: Akgün Sucukları
    Ürün: Isıl işlem görmüş sucuk (kırmızı et)
    Ayıbı: Sakatat (baş eti)"

    Bursa'daki firmaların listesi ise şu şekilde yer aldı:

    "Firma: Ayka Gündoğan Gıda Otomotiv Nak. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. Gemlik/Bursa

    Marka: Miraç Gemlik natürel sızma

    Ürün: Natürel sızma zeytin yağı

    Ayıbı: U.V'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)

    Firma: Ege Temmuz Gıda Tur. İnş. Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Orhangazi/Bursa

    Markaları: Egeli Zeytindağ, V.D. Egeköy ve Yurdum

    Ürünü: Riviera zeytin yağı

    Ayıbı: U.V'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, mumsu madde miktarı, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)

    Firma: Körfezim Turizm Nak. ve Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. Umurbey Mh. Gemlik Cad. No:7 Gemlik/Bursa

    Marka: Körfezim

    Ürün: Natürel sızma zeytin yağı

    Ayıbı: Yağ asidi etil esterleri (daha düşük kaliteli zeytinyağ karıştırılması)

    Firma: Dede Zeytincilik - Ayşe Saygınsoy/ Orhangazi/Bursa

    Marka: Dede Zeytincilik

    Ürün: Natürel sızma zeytin yağı

    Ayıbı: Yağ asidi etil esterleri (daha düşük kaliteli zeytinyağ karıştırılması)

    Firma: Mete Zeytinleri - Hikmet Mete Orhangazi/Bursa

    Marka: Mete

    Ürün: Natürel sızma zeytin yağı

    Ayıbı: Yağ asidi etil esterleri (daha düşük kaliteli zeytin yağı karıştırılması)
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    Haberler Ekonomi Akgün Sucukları sahibi kim? Akgün Sucukları hangi illerde satılıyor?