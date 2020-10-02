Akgün Sucukları sahibi kim? Akgün Sucukları hangi illerde satılıyor?

Akgün Sucukları hangi illerde satılıyor? Akgün Sucukları sahibi kim? Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün satan gıda teröristlerini ifşa etti. Bakanlık yaptığı denetimlerde birçok ilde vatandaşa hileli ürün yedirildiğini gözler önüne serdi. Bursa'daki 5 firmanın 8 ürününde, sucuklarda at eti, zeytin yağlarında ise tohum yağı ve trans yağ tespit edildi.
AKGÜN SUCUKLARI HANGİ İLLERDE SATILIYOR?
Firma: Yunuseli Et ve Et Ürünleri/ Yunuseli Mah. Biladiyunus Cad. No:17 Osmangazi/Bursa
Marka: Akgün Sucukları
Ürün: Isıl işlem görmüş sucuk (kırmızı et)
Ayıbı: Sakatat (baş eti)"
Bursa'daki firmaların listesi ise şu şekilde yer aldı:
"Firma: Ayka Gündoğan Gıda Otomotiv Nak. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. Gemlik/Bursa
Marka: Miraç Gemlik natürel sızma
Ürün: Natürel sızma zeytin yağı
Ayıbı: U.V'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)
Firma: Ege Temmuz Gıda Tur. İnş. Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Orhangazi/Bursa
Markaları: Egeli Zeytindağ, V.D. Egeköy ve Yurdum
Ürünü: Riviera zeytin yağı
Ayıbı: U.V'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, mumsu madde miktarı, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)
Firma: Körfezim Turizm Nak. ve Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. Umurbey Mh. Gemlik Cad. No:7 Gemlik/Bursa
Marka: Körfezim
Ürün: Natürel sızma zeytin yağı
Ayıbı: Yağ asidi etil esterleri (daha düşük kaliteli zeytinyağ karıştırılması)
Firma: Dede Zeytincilik - Ayşe Saygınsoy/ Orhangazi/Bursa
Marka: Dede Zeytincilik
Ürün: Natürel sızma zeytin yağı
Ayıbı: Yağ asidi etil esterleri (daha düşük kaliteli zeytinyağ karıştırılması)
Firma: Mete Zeytinleri - Hikmet Mete Orhangazi/Bursa
Marka: Mete
Ürün: Natürel sızma zeytin yağı
Ayıbı: Yağ asidi etil esterleri (daha düşük kaliteli zeytin yağı karıştırılması)