Akgün Sucukları sahibi kim? Akgün Sucukları hangi illerde satılıyor?

Akgün Sucukları hangi illerde satılıyor? Akgün Sucukları sahibi kim? Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün satan gıda teröristlerini ifşa etti. Bakanlık yaptığı denetimlerde birçok ilde vatandaşa hileli ürün yedirildiğini gözler önüne serdi. Bursa'daki 5 firmanın 8 ürününde, sucuklarda at eti, zeytin yağlarında ise tohum yağı ve trans yağ tespit edildi.

AKGÜN SUCUKLARI HANGİ İLLERDE SATILIYOR?

Firma: Yunuseli Et ve Et Ürünleri/ Yunuseli Mah. Biladiyunus Cad. No:17 Osmangazi/Bursa

Marka: Akgün Sucukları

Ürün: Isıl işlem görmüş sucuk (kırmızı et)

Ayıbı: Sakatat (baş eti)"