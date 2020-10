Bursa at eti satan firmalar! 2 Ekim Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi hangi firmalar var?

Bursa at eti satan firmalar hangileri? Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 2 Ekim at eti satan firmalar listesi sorgulanıyor. Tarım Bakanlığı denetimlerinde gıda teröristliği yapan firmalar bir bir tespit edildi. Bakanlık son olarak 91 firmaya ait 113 üründe tağşiş yapıldığını kamuoyu ile paylaştı. Bursa'da ise vatandaşlara at eti yedirildiği ortaya çıktı.

TARIM BAKANLIĞI HİLELİ ÜRÜNLER LİSTESİ!

Tarım Bakanlığının tağşişli gıda listesinde şu firmalar yer aldı:

"Miraç Gemlik, Egeli Zeytindağ, V.D. Egeköy, Yurdum, Körfezim, Dede Zeytincilik, Mete Sena Egemden ve Yeni Ege zeytin yağı markalarında, U.V'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, mumsu madde miktarı, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti), daha düşük kaliteli zeytin yağı karıştırılması tespit edildi. Ayrıca Akgün Sucukları markasında ısıl işlem görmüş sucuk, yani kırmızı etinde sakatat (baş eti) tespit edildi."