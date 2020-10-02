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    • Ekonomi
    • 02.10.2020 11:39
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    • 02.10.2020 11:39
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    Bursa ! 2 Ekim listesi hangi firmalar var?

    2 Ekim listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bursa at et satan firmalar hangileri? Bakanlık son olarak 91 firmaya ait 113 üründe tağşiş yapıldığını duyurdu. Bursa ilinde 5 firmanın 8 ürününde hile tespit edildi ve vatandaşlara at eti satıldığı öğrenildi. Peki, Bursa’da hangileri? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    Bursa at eti satan firmalar! 2 Ekim Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi hangi firmalar var?

    Bursa at eti satan firmalar hangileri? Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 2 Ekim at eti satan firmalar listesi sorgulanıyor. Tarım Bakanlığı denetimlerinde gıda teröristliği yapan firmalar bir bir tespit edildi. Bakanlık son olarak 91 firmaya ait 113 üründe tağşiş yapıldığını kamuoyu ile paylaştı. Bursa'da ise vatandaşlara at eti yedirildiği ortaya çıktı.

    TARIM BAKANLIĞI HİLELİ ÜRÜNLER LİSTESİ!

    Tarım Bakanlığının tağşişli gıda listesinde şu firmalar yer aldı:

    "Miraç Gemlik, Egeli Zeytindağ, V.D. Egeköy, Yurdum, Körfezim, Dede Zeytincilik, Mete Sena Egemden ve Yeni Ege zeytin yağı markalarında, U.V'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, mumsu madde miktarı, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti), daha düşük kaliteli zeytin yağı karıştırılması tespit edildi. Ayrıca Akgün Sucukları markasında ısıl işlem görmüş sucuk, yani kırmızı etinde sakatat (baş eti) tespit edildi."

    Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana Türkiye genelinde bin 609 firmaya ait 3 bin 605 parti ürün Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tüketicilerin bilgisine arz edildi.

    Bursa'daki firmaların listesi ise şu şekilde yer aldı:

    "Firma: Ayka Gündoğan Gıda Otomotiv Nak. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. Gemlik/Bursa

    Marka: Miraç Gemlik natürel sızma

    Ürün: Natürel sızma zeytin yağı

    Ayıbı: U.V'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)

    Firma: Ege Temmuz Gıda Tur. İnş. Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Orhangazi/Bursa

    Markaları: Egeli Zeytindağ, V.D. Egeköy ve Yurdum

    Ürünü: Riviera zeytin yağı

    Ayıbı: U.V'de özgül soğurma, sterol kompozisyonu, yağ asitleri kompozisyonu, mumsu madde miktarı, ECN-42 farkı (tohum yağlarının tespiti)

    Firma: Körfezim Turizm Nak. ve Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. Umurbey Mh. Gemlik Cad. No:7 Gemlik/Bursa

    Marka: Körfezim

    Ürün: Natürel sızma zeytin yağı

    Ayıbı: Yağ asidi etil esterleri (daha düşük kaliteli zeytinyağ karıştırılması)

    Firma: Dede Zeytincilik - Ayşe Saygınsoy/ Orhangazi/Bursa

    Marka: Dede Zeytincilik

    Ürün: Natürel sızma zeytin yağı

    Ayıbı: Yağ asidi etil esterleri (daha düşük kaliteli zeytinyağ karıştırılması)

    Firma: Mete Zeytinleri - Hikmet Mete Orhangazi/Bursa

    Marka: Mete

    Ürün: Natürel sızma zeytin yağı

    Ayıbı: Yağ asidi etil esterleri (daha düşük kaliteli zeytin yağı karıştırılması)

    Firma: Yunuseli Et ve Et Ürünleri/ Yunuseli Mah. Biladiyunus Cad. No:17 Osmangazi/Bursa

    Marka: Akgün Sucukları

    Ürün: Isıl işlem görmüş sucuk (kırmızı et)

    Ayıbı: Sakatat (baş eti)"
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    Haberler Ekonomi Bursa at eti satan firmalar! 2 Ekim Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi hangi firmalar var?