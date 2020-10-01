Hamburg eyaleti Kişisel Verilerin Korunması Sorumlusu Johannes Caspar, yaptığı açıklamada, Almanya'da Nürnberg'deki bir müşteri hizmetleri merkezinde şirket yöneticilerinin, çalışanların "aile meselelerine ve dini inançlara kadar uzanan" özel bilgilerini topladığının ortaya çıkarılmasından sonra 35,3 milyon avro idari para cezası verildiğini belirtti.