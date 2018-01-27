Dünyaca ünlü giyim markasından skandal ürün!

Ülkedeki bazı müşterilerin H&M'de satılan çocuk çoraplarının altındaki figürün Arapça "Allah" anlamına geldiğini belirtmeleri üzerine firma yanlış anlaşıldıklarını açıklayarak özür diledi.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
İsveç devlet radyosu SVT'nin haberine göre, firma gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, çorapların altında "Allah" yazmalarının söz konusu olmadığını iddia ederek figürdeki benzerlikten dolayı özür dilediklerini kaydetti.
DAHA ÖNCEDE SKANDALA İMZA ATIP ÖZÜR DİLEMİŞLERDİ
Şirket, çorapların toplatıldığını duyurdu. Öte yandan bir süre önce H&M, siyahi bir manken çocuğun üzerinde "Ormandaki en havalı maymun" yazısı bulunan tişörtün fotoğrafını internet sitesinde yayınlaması üzerine tepkilerin ardından özür dilemişti.
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BENCE MALLARINI BOYKOT EDELİM O ZAMAN ANLARLAR MÜSLÜMANLIGIN NE OLDUGUNU...........................
ulan şerefsiz kafirler
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