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Dünyaca ünlü giyim markasından skandal ürün!

Dünyaca ünlü İsveç giyim markası 'nin satışa sunduğu çocuk çoraplarında Arapça "Allah" yazısına benzer figürler bulunması tepkilere neden oldu.

Dünyaca ünlü giyim markasından skandal ürün!

Ülkedeki bazı müşterilerin H&M'de satılan çocuk çoraplarının altındaki figürün Arapça "Allah" anlamına geldiğini belirtmeleri üzerine firma yanlış anlaşıldıklarını açıklayarak özür diledi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
İsveç devlet radyosu SVT'nin haberine göre, firma gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, çorapların altında "Allah" yazmalarının söz konusu olmadığını iddia ederek figürdeki benzerlikten dolayı özür dilediklerini kaydetti.

DAHA ÖNCEDE SKANDALA İMZA ATIP ÖZÜR DİLEMİŞLERDİ
Şirket, çorapların toplatıldığını duyurdu. Öte yandan bir süre önce H&M, siyahi bir manken çocuğun üzerinde "Ormandaki en havalı maymun" yazısı bulunan tişörtün fotoğrafını internet sitesinde yayınlaması üzerine tepkilerin ardından özür dilemişti.
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  • 27 Ocak 2018, Cumartesi 18:10
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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KARTAL KARTAL

BENCE MALLARINI BOYKOT EDELİM O ZAMAN ANLARLAR MÜSLÜMANLIGIN NE OLDUGUNU...........................

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.01.2018 01:55
polat polat

ulan şerefsiz kafirler

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 27.01.2018 23:17
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