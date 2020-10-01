Firma bu faaliyetlerini Kayseri, İstanbul ve Ankara'daki üç ayrı Ar-Ge merkezi desteğiyle sürdürüyor. Yalnızca savunma sanayisi değil, aynı zamanda sivil sektörde de ciddi bir konumda olan firma son 5 yılda yaptığı çalışmalarla savunma sektörün dışında da çalışmalarına devam ediyor. ASPİLSAN otomotiv, sivil havacılık, medikal ve robotik sistemler gibi farklı alanlarda bilinir firmalarla iş birliği içerisinde ürünler geliştiriyor ve üretiyor.